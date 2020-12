Detto Fatto: testa a testa Guaccero-Fagnani

Dopo il caso legato alla sospensione della trasmissione, in onda su Raidue, Detto Fatto (causa un siparietto che ha alzato un polverone dentro e fuori dalla Rai e che non racconteremo nuovamente) sta riemergendo dalle sue ceneri, cambiando tono e scrittura e il ritorno in televisione, in un primo momento previsto per gennaio, potrebbe avvenire ben prima ed essere anticipato a lunedì 14 dicembre.

Detto Fatto, il nodo conduttrice: Guaccero o Fagnani?

Ma se la scaletta e il cambio argomenti non sono cosa difficile da risolvere per i bravi autori che vi lavorano (perché li conosco personalmente e sono bravi, Aldo Dalla Vecchia su tutti con il quale ho iniziato a muovere i primi passi in questo strano mondo dello spettacolo, ndr), il rebus resta sulla conduttrice.

Al momento la Guaccero, sotto contratto, dovrebbe mantenere la conduzione del programma. La rete però avrebbe già messo gli occhi sulla sostituta, la brava e apprezzata giornalista Francesca Fagnani. Chi la spunterà?