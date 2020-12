Detto Fatto torna a gennaio ma senza la Guaccero?

Del caos post scenetta sexy a Detto Fatto, in cui si è andato in onda un tutorial su come fare la spesa in modo sexy, si è scritto e “detto” di tutto. Ma nessuno sa ancora quando e come tornerà in onda il programma.

Giornalettismo rivela che il programma di certo tornerà in onda ma ci saranno profondi e drastici cambiamenti. La trasmissione potrà avere uno spirito meno goliardico, strizzando l’occhio all’attualità e al giornalismo. La messa in onda al momento è prevista per gennaio con una vera e clamorosa novità: Bianca Guaccero potrebbe non essere più al timone del programma.

Detto Fatto senza Bianca Guaccero?

In queste ore si sta cercando in casa Rai la sostituta della conduttrice pugliese. Pare un’esordiente a “Detto Fatto” e nessun ritorno di fiamma per altre conduttrici che hanno guidato il format.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Bianca Guaccero)