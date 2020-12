L’Isola c’è!

Al contrario delle notizie delle ultime ore che danno l’Isola dei famosi per morta, in realtà il programma è ancora in corsa per andare in onda e Giornalettismo rivela anche la data: lunedì 5 aprile con al comando Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE > Su Chi in esclusiva i nomi di alcuni concorrenti che entreranno al “GfVip”

Quindi L’Isola dei famosi vive e resiste. Inviato per il momento: il nome più accreditato resta quello di Alvin che ha già lavorato con la Blasi e la coppia è ben collaudata. Il format prevede un ritorno alle origini con i naufraghi messi a dura prova per la loro sopravvivenza, un’Isola all’insegna della fame.

Isola dei Famosi c’è, ecco quando andrà in onda

La location più accreditata al momento, causa Covid-19 , sono le Isole Canarie. L’Isola dei famosi scalda i motori… e i casting sono apertissimi.