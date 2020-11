Salta all’ultimo momento lo spazio dedicato al twerking di Loredana Bertè, che doveva andare in onda durante la prima puntata di ‘The Voice Senior‘ su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici. Doveva essere, in particolare, un tutorial della regina del twerking, la cantante Elettra Lamborghini, a dare le istruzioni alla Bertè che, grazie al’insegnante Elettra, doveva poi cimentarsi da sola nel noto ballo basato sul movimento di fianchi e natiche. Alla base della decisione, fanno sapere in Viale Mazzini, una valutazione di opportunità condivisa dal direttore di Rai1 Coletta e dall’ad Rai Salini, a pochi giorni dal caso ‘Detto Fatto’, dove proprio un tutorial sul modo più sexy di fare la spesa è stato al centro della polemica.

Per quanto riguarda i dati sugli ascolti del programma, ‘The Voice Senior’ ha debuttato in prima serata su Rai 1 mettendo a segno uno share del 19,8% con 4.483.000 spettatori, eguagliando più o meno i dati d’ascolto della finale di ‘Tale e Quale’, quando il programma condotto da Carlo Conti, la scorsa settimana, ha realizzato il 19,5% di share con 4.490.000 spettatori.

Come riportato però da ‘Il Fatto Quotidiano’, che ha contattato una fonte vicina al programma, la situazione sarebbe diversa: «Per finire in tempo, alla mezzanotte, sono stati fatti diversi tagli della registrazione. Quindi la scena incriminata non è stata tolta per censura ma semplicemente per rientrare nei tempi stabiliti. Non si può parlare di censura dal momento che Elettra Lamborghini sarà tra le ospiti della prossima puntata», ha detto la persona contattata. Una circostanza che sembrerebbe avvalorata anche dal fatto che durante la messa in onda alcuni spettatori hanno notato la ‘scure’ del montaggio in alcune parti.