Twitch prenderà provvedimenti anche se le violazioni avverranno fuori dalla piattaforma

Vi avevamo già anticipato nei mesi scorsi quanto fosse bordeline la policy di Twitch per quanto riguarda il comportamento dei suoi iscritti su altre piattaforme in qualche modo prossime rispetto al profilo dei singoli utenti. Noi, con un approfondimento in due puntate, avevamo messo in evidenza i comportamenti sessualmente espliciti e le eventuali limitazioni della piattaforma di streaming che nell’ultimo anno ha fatto registrare una crescita esponenziale. Che ci fosse un vulnus, in qualche modo è stato riconosciuto anche dalla stessa piattaforma: le nuove policy Twitch, infatti, sono particolarmente severe anche per i comportamenti violenti (e contrari in generale alle sue regole) che avvengono fuori dalla piattaforma di streaming.

Nuove policy Twitch anche per i comportamenti violenti esterni alla piattaforma

Nell’ultima versione del suo regolamento, infatti, Twitch – per salvaguardare la sicurezza dei suoi utenti – ha affermato di voler essere più severo anche con i comportamenti violenti esterni alla sua piattaforma. L’elenco dei crimini che verranno monitorati è presente sul blog ufficiale della piattaforma:

Violenza mortale ed estremismo violento;

Attività terroristiche o reclutamento;

Minacce esplicite e/o credibili di violenza di massa (oppure minacce contro un gruppo di persone, un evento o un luogo in cui le persone si radunerebbero);

Leadership o appartenenza a un noto gruppo di odio;

Svolgere o agire deliberatamente come complice di attività sessuali non consensuali e/o aggressioni sessuali;

Sfruttamento sessuale dei bambini, come la cura dei bambini e la sollecitazione/distribuzione di materiale pedopornografico;

Azioni che comprometterebbero direttamente ed esplicitamente la sicurezza fisica della comunità di Twitch;

Minacce esplicite e/o credibili contro Twitch, incluso il personale di Twitch

Come farà Twitch a far rispettare questa nuova regola?

La domanda è: come farà la piattaforma ad avere un controllo capillare su tutti questi comportamenti che si verificano fuori da Twitch? Perché il testo delle nuove policy parla chiaro: verranno monitorate azioni offline o che si servono di altre piattaforme social. Twitch garantisce che sarà supportato, in questo, sia dalla propria community (che dovrà addurre delle prove tangibili come screenshot – nel caso di comportamenti che si verificano su altre piattaforme), sia dalle forze dell’ordine (le cui azioni saranno tenute in considerazione, soprattutto per monitorare i comportamenti offline), sia ancora da esperti legali imparziali che si occuperanno di «indagare su reati gravi che si verificano al di fuori dei servizi Twitch quando necessario».

Le restrizioni potranno essere applicate sia a utenti con un profilo su Twitch sia a potenziali utenti di Twitch, ovvero coloro che intendono iscriversi per usare i servizi della piattaforma. Si ricorda, ovviamente, che tutte le segnalazioni su comportamenti esterni devono essere documentate opportunamente: non verranno presi in considerazione quei materiali che Twitch ritiene facilmente modificabili o alterabili.