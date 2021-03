I contenuti sessuali su Twitch, come ha reagito la piattaforma

Nella scorsa settimana, Giornalettismo ha affrontato la tematica – in verità molto delicata – dei contenuti espliciti su Twitch, dedicata agli streamer (molti dei quali, nell’immaginario collettivo, appassionati di gaming). Come abbiamo evidenziato, infatti, le linee guida di Twitch vietano espressamente che sulla piattaforma siano trasmessi contenuti sessualmente espliciti, così come è evidente che sia vietata la prossimità di questi stessi contenuti con i vari canali di Twitch (una prossimità che, in tempi di predominanza dell’online, non può essere espressa diversamente se non con un link).

LEGGI ANCHE > Prendi la tua audience su Twitch e trasportala su OnlyFans (ma non solo)

Contenuti espliciti su Twitch, il report sulla trasparenza della piattaforma

L’approfondimento in due puntate (qui la prima e qui la seconda) è stato molto criticato dagli streamer italiani che utilizzano Twitch. Oltre a delle questioni decisamente off topic (ecco il riassunto delle puntate precedenti), si poneva l’accento sul fatto che quello dei contenuti espliciti sulla piattaforma non fosse poi un problema così grave.

La conferma, invece, sulla bontà del focus individuato viene fornita direttamente da Twitch che, nelle scorse settimane, ha pubblicato il primo report sulla trasparenza dei servizi offerti. Una vera e propria novità – che riguarda il periodo del 2020 – legata soprattutto a due fattori: la crescita esponenziale di Twitch negli ultimi tempi e la richiesta di una sempre maggiore vigilanza sui propri meccanismi di funzionamento, tipica di tutte quelle piattaforme sociali che stanno diventando così importanti in un periodo storico complesso come la pandemia di coronavirus.

Il report sulla sicurezza di Twitch

Bene, una sezione del report sulla trasparenza è dedicato proprio ai contenuti espliciti. Forme di nudità sono effettivamente presenti sulla piattaforma e queste ultime sono state in crescita, così come i provvedimenti presi dalla piattaforma, tra il primo e il secondo semestre del 2020.

La crescita delle segnalazioni e dei provvedimenti presi dalla piattaforma deriva anche dal fatto che Twitch, a partire dal mese di ottobre, ha migliorato il suo sistema di rilevamento proattivo della nudità, effettivamente presente sulla piattaforma. Insomma, il problema che avevamo evidenziato esiste ed è confermato anche da un altro dato: sempre secondo il report di sicurezza del 2020, infatti, le segnalazioni di contenuti sessualmente espliciti da parte degli utenti sono aumentate, in termini assoluti, in maniera proporzionale rispetto alla totalità delle segnalazioni.