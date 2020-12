Dove consultare online il numero dei vaccinati in Italia

A partire da domani sul sito del governo sarà pubblicato un report aggiornato in tempo reale col numero di vaccinati in Italia

La polemica è nata in questi giorni e la risposta – più che necessaria – è arrivata oggi. Perché non c’è trasparenza e comunicazione scritta relativamente al numero vaccinati Italia? La risposta arriva in serata dal governo: a partire da domani sul sito del Governo verrà pubblicato un report sul numero di italiani vaccinati fino a quel momento. Visto il momento che stiamo vivendo, sapere a che punto siamo con le vaccinazioni – così come facciamo con i dati Covid, tra nuovi contagi, tamponi e morti – è fondamentale.

Numero vaccinati Italia: da domani il dato preciso in tempo reale

Da domani sarà pubblicato sul sito del Governo un report sul numero di italiani vaccinati. Bene pic.twitter.com/rTqPydNEo5 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) December 30, 2020

A partire da domani sul sito di Palazzo Chigi del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid verrà pubblicato un report aggiornato sul numero degli italiani vaccinati contro il Covid aggiornato in tempo reale. La notizia sicuramente conferisce maggiore credito al piano vaccinale italiano, che sta prendendo forma. L’aggiornamento costante e continuo del numero di persone sottoposte al vaccino – sia in termine assoluto che in termine percentuale sul totale della popolazione – risulta essere fondamentale se ci paragoniamo anche aad altri paesi che stanno vaccinando in questi giorni, paesi in cui questo avviene già.

L’importanza di conoscere il numero vaccinati in Italia in tempo reale

Il dato sulle persone vaccinate contro il Covid è fondamentale da conoscere almeno quanto quello relativo ai nuovi contagi, ai tamponi effettuati e ai decessi che giornalmente ci viene fornito tramite bollettino della Protezione Civile. Già nella giornata di oggi sui social si erano sollevate una serie di polemiche relative al fatto che, fino ad ora, il dato nel nostro paese – che è partito con la somministrazione del farmaco il 27 dicembre – non fosse aggiornato in maniera puntuale e accessibile quotidianamente. A partire da domani sarà quindi possibile consultare qui i dati di interesse nazionale, di cui già oggi Luigi Marattin – Presidente della Commissione Finanze della Camera – aveva parlato.