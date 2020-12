L’infermiera spagnola positiva prima del vaccino, non dopo

Tra il clickbait, la disinformazione e il terrorismo mediatico. Tantissime testate online italiane nel pomeriggio di oggi hanno ripreso la notizia dell’infermiera positiva dopo vaccino, con titoli ammiccanti per spingere l’utente a cliccare. Un fatto che, leggendolo così, sarebbe molto grave e aizzerebbe i facili pruriti da tastiera dei no vax e di chi vede complotti dietro ai sieri prodotti da Pfizer-BioNTech. Peccato che la consecutio temporum sia ben differente rispetto a quella che si legge nei vari titoli: l’operatrice sanitaria spagnola (è accaduto lì, e molti quotidiani hanno evitato di specificarlo nelle copertine) è sì risultata contagiata, ma non dopo essersi sottoposta all’immunizzazione.

Partiamo dalla narrazione esatta dei fatti. E per farlo citiamo l’articolo madre da cui hanno attinto molti dei quotidiani italiani che hanno riportato la notizia dell’infermiera positiva dopo vaccino: El Pais. Anche in questo caso non vi è molta chiarezza, fin dal titolo. Ma proviamo a ricostruire: la donna lavora presso la casa di riposo ‘Balafia I’ a Lleida, in Catalogna. È stata sottoposta all’inoculazione del siero nella giornata di domenica, ma senza attendere l’esito del tampone effettuato. Solo ieri (quindi a meno di 24 ore dal vaccino) è arrivato l’esito: positiva.

Infermiera positiva dopo vaccino, la vera storia che arriva dalla Spagna

Insomma, i titoli ammiccano a quel dopo senza considerare il prima: prima si è sottoposta a tampone, poi non si è atteso l’esito ed è stata sottoposta al vaccino. Dopodiché è arrivata la notizia della sua positività. Non per colpa del vaccino, ma perché aveva già contratto il Sars-CoV-2, prima dell’inoculazione del siero. Eppure questa è una rapida carrellata della consecutio temporum (logicamente basata sul concetto di causa-effetto) dei titoli di molti quotidiani online.

Il prima e il dopo

Nella narrazione, specialmente in quella giornalistica, il rapporto temporale è fondamentale. Invertire – quasi cancellandone il senso – il significato degli avverbi ‘prima’ e ‘dopo’ non fa altro che creare confusione nei lettori e solleticare gli istinti di chi non vede l’ora di leggere e condividere queste notizie (spesso senza leggerle nella loro completezza) dando adito a fenomeni social che ben conosciamo.