Avete creduto al vaccino Pfizer da ‘svapare’? Prendetevi una pausa dai social

Se non ci fossero persone che ci hanno creduto veramente ci sarebbe solo da ridere. E invece i social riescono sempre a dare grandi spunti di riflessione sul loro cattivo utilizzo da parte degli utenti (e non ci riferiamo solamente alle persone fisiche che hanno un account). Tra le tante bufale internazionali che sono diventate virali in questo mese di dicembre, l’Italia ha deciso di non fare selezioni all’ingresso, bevendone come se la rete fosse un open bar. Ed ecco arrivare anche quella sul vaccino Pfizer made in China.

Condivisioni senza soluzione di continuità e ammiccamenti al complottismo negazionista e anti-vaccinista. Fa tutto parte del ricco menù offerto dalla rete agli utenti che, senza un minimo di spirito critico, vomitano tutto il proprio odio attraverso le diverse piattaforme: da Facebook a Twitter, fino alle canoniche catene di Sant’Antonio sulle chat Whatsapp e Telegram. E questa immagine è diventata virale.

Vaccino Pfizer made in China, ma è una cartuccia per vaporizzatore

E l’attenzione degli utenti è andata su quel ‘Made in China’ scritto sotto il quantitativo di liquido presente nella fiala. Ma è tutto un trucco, una modifica alla foto, come spiegato Bufale.net, ma anche altre testate internazionali come la Reuteurs. Forse un’immagine nata per scherzo, ma una burla finita male visto che in molti (anche sui social italiani) l’hanno presa per vera.

No, non esiste un vaccino da svapare

Innanzitutto parliamo di caratteristiche tecniche: il vaccino Pfizer deve essere mantenuto a una temperatura di -75°, quindi certamente non può essere confezionato in quella maniera. Inoltre non è mai stato inventato un vaccino da svapare, cioè da inserire in quelle che, banalmente, chiamiamo sigarette elettroniche. Insomma, tutte evidenze palesi agli occhi di tutti. Ma forse non agli occhi del cuore di chi pensa veramente che esista un vaccino Pfizer made in China da svapare.