Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 7 maggio

La curva di contenimento dell’epidemia coronavirus in Italia continua a mantenersi, e ieri – per la prima volta – il numero dei dimessi e guariti ha superato gli attualmente positivi. I numeri coronavirus 7 maggio forniti dalla Protezione civile vedono un numero di attualmente positivi pari a 89.624. L’aggiornamento delle 18 porta un numero di morti pari a 274 nella giornata di oggi, per un totale di 29.958 persone decedute dall’inizio della pandemia. I dimessi/guariti sono 3.031, dato che porta il totale a 96.276. Per quanto riguarda i tamponi effettuati, oggi siamo a 70.359, per un totale di 2.381.288 test fatti. I casi totali in Italia dall’inizio sono 214.457 con un numero di nuovi positivi registrato oggi pari a 1.401.

Numeri coronavirus 7 maggio, cosa c’è di positivo

Nella giornata di oggi sono stati fatti più di 70 mila tamponi e i nuovi positivi sono 1.400, dato in calo rispetto alla giornata di ieri (+1.444 positivi per 64.263 tamponi effettuati). Il rapporto tra i nuovi casi e tamponi effettuali, quindi, rimane al minimo (1 su 50, il 2%). Il dato sicuramente positivo è quel numero degli attualmente positivi, ovvero meno di 90 mila persone attualmente (siamo ai livelli al del 4 aprile).

Numeri coronavirus 7 maggio, cosa c’è di negativo

La notizia negativa è sicuramente il numero di persone decedute – seppure in netto calo rispetto a ieri – che toccano quota 274. Nei giorni passati il dato dei morti era sceso anche sotto le 200 persone in un giorno. Anche il numero dei dimessi è in netto calo rispetto a ieri, quando ha toccato il record di 8.014 tra persone uscite dall’ospedale e persone considerate guarite. Il 50% dei nuovi casi si trova localizzato in Lombardia. Il tasso grezzo di letalità è attualmente al 13,9% con un numero maggiore a livello percentuale rispetto a ieri per Puglia (+1,2%), Liguria (+1,1%). Lombardia (+0,9%) e Abruzzo (+0,8%).

(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)