Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 6 novembre

I numeri coronavirus 6 novembre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 37.809 e i morti salgono ulteriormente arrivando a 446, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 40.638. Oggi è record di nuovi tamponi, con oltre 234 mila test effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono vicine al mezzo milione – precisamente 499.118 – mentre i dimessi e guariti oggi salgono di 10.586. Le persone ricoverate oggi salgono di 873 e di queste 124 sono in terapia intensiva. I tamponi fatti sono stati precisamente 234.245. Il totale dei malati di Covid in Italia da inizio pandemia sale a 862.681.

🔴 #Coronavirus, 6 novembre 2020 • Attualmente positivi: 499.118



• Dimessi/Guariti: 322.925 (+10.586)

• Ricoverati: 26.520 (+873)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.515 (+124)

• Tamponi: 16.951.896 (+234.245) Totale casi: 862.681 (+37.809, +4,58%) — YouTrend (@you_trend) November 6, 2020



Numeri coronavirus 6 novembre, cosa c’è di positivo

Rispetto alla giornata di ieri i tamponi aumentano di 15 mila, segnando una buona capacità di testing del paese e un nuovo record di tamponi effettuati in 24 ore che batte quello di ieri. Positivo il dato su dimessi e guariti, che salgono di +10.586 portando il dato totale da inizio pandemia a 322.925.

Numeri coronavirus 6 novembre, cosa c’è di negativo

Continua a salire il numero di nuovi casi: se ieri ne sono stati individuati 34.505, oggi saliamo a 37.809 e vediamo un nuovo record assoluto di nuovi contagi in 24 ore (il terzo in soli sei giorni). Negativo oggi il dato sul rapporto tamponi/positivi individuati: ieri era al 15,69% e oggi sale al 16,14%, il che significa che ogni 100 tamponi vengono individuati 16 nuovi positivi. Roberto Speranza ha chiarito che la curva di contagio sta ancora salendo e che «se non la pieghiamo, il personale sanitario non reggerà l’onda d’urto». Le regioni con il maggior numero di contagi oggi sono la Lombardia, che arriva quasi a quota 10 mila contagi (+9.934) segnando un nuovo record. Dal Piemonte arriva la comunicazione di 4.878 nuovi contagi mentre dalla Campania arriva un +4.508. Il Veneto oggi fa segnare +3.387 nuovi contagi superando il picco di ieri.