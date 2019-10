Nuela, la rivelazione di X Factor con la sua ‘Carote’, dice che i sedicenni non sono ancora in grado di votare

La sua apparizione in televisione, grazie a X Factor, lo ha reso uno dei personaggi più noti tra i giovani. La sua canzone ‘Carote’ ha anche accompagnato molte delle manifestazioni pacifiche per la difesa dell’ambiente durante l’ultimo Friday For Future. Emanuele Crisanti, in arte Nuela, è già da considerarsi una delle rivelazioni musicali dell’anno, nonostante la sua giovanissima età. E proprio sul tema generazionale è stato intervistato da Ernesto Assante su La Repubblica, con riferimento alla proposta rilanciata da Enrico Letta sull’apertura al voto ai sedicenni.

«La proposta è molto interessante – ha detto Nuela, classe 1993, a La Repubblica -. Io e i miei coetanei, però, non siamo abbastanza informati per esprimere un voto ragionato». Il giovanissimo cantante rivelazione di X Factor spiega che la sua generazione (per limiti di età e non di capacità critica) non abbia una visione a 360 gradi di cosa offra il mondo della politica italiana e, quindi, le preferenze dei 16enni non sarebbero scelte coscientemente.

Nuela, il 16enne che dice no al voto ai sedicenni

Non si tratta di una forma mentis parziale, ma di mancati insegnamenti da parte del sistema scolastico che non riesce a dare una formazione completa dell’attualità ai più giovani: «Nel mio liceo (il Lucrezio Caro di Roma, ndr) non ci insegnano nulla che porti a questo – ha proseguito Nuela -. Forse andrebbe cambiato il sistema prima di mandarci al voto». Insomma, manca il terreno su cui far crescere le radici.

Carote e il Friday For Future

Nel frattempo, Nuela è diventato una sorta di simbolo anche della famosa «generazione Greta». Moltissime manifestazioni del Friday For Future nelle 150 città italiane sono state accompagnate dal sua brano portato sul palco di X Factor: «Sono rimasto colpito, sono felice che Carote abbia fatto parte della manifestazione».

