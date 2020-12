La dimostrazione che Tik Tok può essere usato anche per contenuti educativi

Ormai la fine dell’anno è arrivata, un anno davvero duro per moltissime persone che – in mille modi diversi – si sono trovate a dover fare i conti con il lavoro che non c’è, con l’impossibilità di cambiarlo o con la perdita del proprio posto. Non solo storie tristi arrivano da questo 2020, però: questa è quella di Norma Cerletti, insegnante 28enne che lo scorso ottobre 2019 si è licenziata dal suo lavoro part-time per mettersi in proprio ma si è trovata nel bel mezzo della pandemia e della crisi che ne è scaturita.

Chi è Norma Cerletti, in arte Norma’s Teaching

L’intervista di Repubblica a Norma Cerletti da un po’ di speranza in questa fine 2020. Dopo essersi licenziata dal suo posto fisso, con l’arrivo di marzo e della pandemia molti dei sui corsi sono stati cancellati e Norma si è ritrovata senza lavoro. «Ero entrata in depressione, ma dopo un periodo di tristezza ho cercato di trovare la forza di reinventarmi e ho aperto il mio canale TikTok», ha detto l’insegnante, tutto seguendo il consiglio di un amico.

La dimostrazione che i social possono essere usati anche per insegnare

Non solo contenuti per il divertimento ma anche educativi: la formula trovata da Norma ha provato che Tik Tok e Instagram, frequentati da moltissimi giovani, possono essere il posto perfetto per insegnare se li si sfrutta al meglio. «All’inizio avevo cominciato per gioco», ha spiegato l’influencer, successivamente ho voluto cercare di dimostrare che su social come Tiktok e Instagram si possono offrire anche contributi educativi e non solo giocosi». 350 mila fan su Instagram, 400 mila su Tik Tok e un numero di interazioni che porta a un coinvolgimento maggiore rispetto a quello dei profili di Chiara Ferragni e Fedez: un grandissimo successo che la 28enne ha definito «non una rivincita verso qualcosa o qualcuno ma un riscatto in quanto adesso riconosco ed è riconosciuto il mio valore».