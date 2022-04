I nordcoreani stanno effettuando il jailbreak dei telefoni per accedere ai media proibiti

Un nuovo rapporto suggerisce che un piccolo ma vivace gruppo di hacker di smartphone potrebbe sfidare il regime più restrittivo del mondo dal punto di vista digitale. Lo spiega bene un articolo pubblicato sul sito Wired.com, che riportiamo – rivisto – di seguito.

Nella maggior parte del mondo, la pratica comune di ‘rooting’ o ‘jailbreaking’ di un telefono consente al proprietario del dispositivo di installare app e modifiche software che infrangono le restrizioni dei sistemi operativi di Apple o Google. Per un numero crescente di nordcoreani, invece, la stessa forma di hacker consente loro di evadere da un sistema di controllo molto più ampio, che cerca di estendersi a ogni aspetto della loro vita e della loro mente. L’organizzazione per i diritti umani incentrata sulla Corea del Nord Lumen e Martyn Williams, un ricercatore del progetto 38 North dello Stimson Center, incentrato sulla Corea del Nord, hanno pubblicato insieme un rapporto sullo stato degli smartphone e delle telecomunicazioni nella Repubblica Democratica Popolare di Corea, un paese che limita l’accesso dei suoi cittadini alle informazioni e a Internet più strettamente di qualsiasi altro al mondo. Il rapporto descrive in dettaglio come milioni di smartphone basati su Android approvati dal governo permeano ora la società nordcoreana, anche se con restrizioni digitali che impediscono ai loro utenti di scaricare qualsiasi app o persino qualsiasi file non ufficialmente sanzionato dallo stato. Ma all’interno di quel regime di repressione digitale, il rapporto offre anche un assaggio di un nuovo gruppo improbabile: i jailbreaker nordcoreani in grado di hacker are quegli smartphone per riprenderne segretamente il controllo e sbloccare un mondo di contenuti stranieri proibiti. «C’è stata una sorta di battaglia costante tra il governo nordcoreano e i suoi cittadini sull’uso della tecnologia: ogni volta che viene introdotta una nuova tecnologia, le persone di solito hanno trovato il modo di usarla per scopi illeciti. Ma non è così è stato davvero fatto attraverso questo tipo di hacking, fino ad ora», afferma Williams. «In termini di futuro della libera informazione in Corea del Nord, mostra che le persone sono ancora disposte a provare a rompere i controlli del governo. Imparare qualcosa sui dettagli dell’attività sovversiva in Corea del Nord, digitale o meno, è notoriamente difficile, dati i controlli delle informazioni quasi ermetici del Regno dell’Eremita. I risultati di Lumen sull’evasione del carcere nordcoreano si basano su interviste con solo due disertori del paese. Ma Williams dice che i due fuggitivi hanno entrambi descritto in modo indipendente di hackerare i loro telefoni e quelli di altri nordcoreani, confermandosi grossolanamente a vicenda. Altri ricercatori focalizzati sulla Corea del Nord che hanno intervistato i disertori affermano di aver sentito storie simili. Entrambi i jailbreaker intervistati da Lumen e Williams hanno affermato di aver violato i loro telefoni – telefoni Android di fascia media approvati dal governo, di fabbricazione cinese noti come Pyongyang 2423 e 2413 – principalmente in modo che potessero utilizzare i dispositivi per guardare i media stranieri. Il loro hacker è stato progettato per aggirare una versione di Android creata dal governo su quei telefoni, che include da anni un sistema di certificati che richiede che qualsiasi file scaricato sul dispositivo sia ‘firmato’ con una firma crittografica da parte delle autorità governative, altrimenti è immediatamente e cancellato automaticamente. Entrambi i jailbreaker affermano di essere stati in grado di rimuovere lo schema di autenticazione del certificato dai telefoni, consentendo loro di installare app vietate, come giochi, nonché media stranieri come film, programmi TV ed ebook sudcoreani che I nordcoreani hanno cercato di accedere per decenni nonostante i divieti del governo draconiano. In un’altra misura orwelliana, il sistema operativo dei telefoni di Pyongyang creato dal governo acquisisce schermate del dispositivo a intervalli casuali, affermano i due disertori: una funzione di sorveglianza progettata per infondere la sensazione che l’utente sia sempre monitorato. Le immagini di quegli screenshot vengono quindi conservate in una parte inaccessibile della memoria del telefono, dove non possono essere visualizzate o eliminate. Il jailbreak dei telefoni ha anche consentito ai due disertori di accedere e cancellare quegli screenshot di sorveglianza, dicono.

