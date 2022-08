No, Giovanni Toti non ha posato davanti a un autobus con su scritto «Qui non c’è posto per i novax»

Le bufale sono così: vengono pubblicate e poi smentite, ma dopo un po’ tornano di nuovo in auge e vengono condivise lo stesso. Nonostante l’etichetta di fake news. Accade spesso ed è successo anche nei giorni scorsi quando sui social è stata nuovamente postata un’immagine che immortala il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in posa davanti a un autobus che riporta, nella sua parte posteriore, la scritta: «Qui non posto per i novax». Ovviamente, si tratta di uno scatto mai avvenuto. Un’alterazione grafica, fatta anche male. Ma, nonostante queste evidenze, c’è chi ci ha creduto.

Partiamo dall’immagine. Nella foto modificata, si vede Giovanni Toti in posa dietro a un autobus di linea a Genova. E lì, con posa fiera, indica quella scritta (che non è mai stata affissa su nessun mezzo pubblico né in Liguria né nel resto d’Italia).

Un’immagine non nuova e già comparsa sui social (nella sua versione modificata e falsa) negli scorsi mesi, quelli in cui era arcigna la battaglia dialettica tra la politica istituzionale e quell’universo multiforme di anti-vaccinisti. Il tutto era già stato oggetto dell’analisi (e dunque della smentita) da parte di molti esperti debunker. Ma il loro lavoro è stato vano visto che alcune persone, seguendo esclusivamente una loro ideologia, hanno deciso di far tornare in auge questa foto-bufala.

Giovanni Toti e la foto davanti l’autobus contro i novax

E l’operazione verità su questa foto è anche piuttosto semplice. Già a occhio nudo, infatti, appare evidente che la scritta «per i novax» sia stata aggiunta artatamente e non faccia parte del corpo dell’immagine stessa. Sia il tipo di “carattere” utilizzato che il colore utilizzato per lo sfondo (un rosso di una tonalità differente e privo di “riflessi) sono elementi che portano facilmente a etichettare tutto ciò come “bufala”. Poi c’è la versione originale di questa immagine, presente proprio sui canali ufficiali di Giovanni Toti.

Quella contro la #violenzasulledonne non è la battaglia di un solo giorno. Nel 2020 sono state oltre mille le vittime che si sono rivolte ai 10 centri antiviolenza in #Liguria e dalle prime proiezioni nel 2021 c’è stata una crescita del 17%.

#25novembre pic.twitter.com/f0qst8tAXK — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 25, 2021

Era il 25 novembre del 2021 quando lo stesso Presidente ligure, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, aveva pubblicato quell’immagine alle spalle di quell’autobus che riportava un motto proprio contro le violenza di genere.