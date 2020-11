«Dayane Mello? Profondo sdegno per lei. Le parole della Gregoraci? Non le ho capite»

«Dopo la prima puntata e l’ingresso di Stefano (Bettarini, ndr) ammetto che per le dichiarazioni di Dayane Mello, prima e dopo il suo ingresso, dandogli del “coglione” ho provato, da donna, profonda delusione. E poi andare in confessionale e dire: “È stata una scopata”… Scioccante! Dayane è una mamma e a casa ha una bimba. Grande caduta di stile, profondo sdegno». Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, parla dopo l’ingresso caotico nel reality dell’ex uomo di Simona Ventura.

LEGGI ANCHE > Pierpaolo Petrelli, chi è davvero: il silenzio di Ariadna

L’intervista esclusiva a Nicoletta Larini sulle parole di Dayane Mello su Stefano Bettarini

Nicoletta, come ha reagito quando Stefano le ha detto che tornava per l’ennesima volta in un reality da concorrente?

«Felice. Stanotte l’ho guardato fino a quando non è andato a letto. Credevo che con il suo arrivo ci sarebbe stato “il caos”; invece al momento lo hanno accolto bene tutti. Per il caos c’è tempo, ma spero di no».

Nicoletta, sui suoi social ha postato lo scontro con Petrelli avvenuto questa notte?

«È successo intorno alle 4.00 del mattino. Stefano, in modo ironico, ha lanciato una serie di frecciatine a Pierpaolo, mio ex tentatore di “Temptation Island”. Lui si è difeso dicendo che aveva scritto anche alle altre ragazze. Insomma ha ammesso la verità e ha aggiunto che quando faceva il tentatore era ancora innamorato di Ariadna Romero, sua ex. Voglio fidarmi che Pierpaolo lo abbia fatto in buona fede».

Come mai Elisabetta Gregoraci ha salutato Bettarini dicendo: “Mi raccomando non dire niente?”

«La vita di Stefano mi interessa dal 16 maggio 2017 a oggi, da quando è il mio compagno. Tutto quello che riguarda la sua vita, il suo passato, il suo lavoro e tutto il resto onestamente non mi interessa. Non so Elisabetta, sinceramente, a che cosa si riferisse. Avranno o avrà lei modo di spiegarlo successivamente. Attendiamo».

Con la Mello come si comporterà Stefano?

«Credo che le parole di Alfonso Signorini sia state decisive per Stefano. Lo hanno portato alla calma dopo aver subito parole ingiuste e accuse infondate. Del resto in quelle foto a sorridere erano in due, mica solo lui. Ed erano foto realizzate dagli stessi paparazzi interni al luogo dove entrambi soggiornavano, poi vendute al settimanale “Chi”: chiedete alla redazione. Dayane, però, si è contraddetta perché una volta tornata in Italia, e dopo la cover di “Chi”, in tv e durante i collegamenti con l’“Isola” si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras. Detto ciò, per me di Dayane Mello è un discorso chiuso».

Lei lo sa che l’ex suocera di Dayane, la mamma di Stefano Sala, ha scritto a Bettarini?

«Sì, confermo. Non erano di certo parole al miele, ma è giusto che parlino i diretti interessati».

È vero che lei ha fatto otto ore di macchina per salutare da un balcone, a distanza, il suo compagno?

«Sì e ne farei anche cinquanta. Lo amo follemente. Quando parla il cuore, si parte. Tutto qui».

Ha mai pensato che Stefano potesse tradirla nella Casa?

«Mai. Mai. Mai!»

Dica lo giuro?

«Certo, lo giuro»