La foto della “reazione di Nicole Kidman” allo schiaffo di Will Smith non è la foto della “reazione di Nicole Kidman” allo schiaffo di Will Smith

Stato del giornalismo, livello: lo hanno detto i social. Lo schiaffo di Will Smith al comico Chris Rock dopo una battuta sulla moglie (in riferimento a una malattia) è diventato l’oggetto di una vera e propria ossessione social. Oltre alle dinamiche di tipo sociologico su quel gesto, l’universo dei memers (quelli che realizzano meme e li contestualizzano in base a un determinato evento) si è scatenato. E questo ha dato vita a una enorme confusione che ha portato – per l’ennesima volta – anche i quotidiani (in special modo nelle loro edizioni online) a non distinguere il falso dal vero. Il fattuale dal contestuale. E così l’immagine della reazione di Nicole Kidman è diventata virale, pur non facendo riferimento in alcun modo allo scontro tra il neo-premio Oscar come miglior attore protagonista e il comico-conduttore.

In particolare, sul web compaiono articoli che inseriscono quel volto stupito e quasi aberrato di Nicole Kidman all’interno del vasto ambito delle reazioni “in diretta” allo schiaffo di Will Smith, xon tanto di titoli in cui si fa proprio il nome (e l’immagine) dell’attrice statunitense.

Insomma, quell’immagine rimarrà strettamente legata allo schiaffone dato durante la cerimonia degli Oscar 2022. Il problema è che quella foto non c’entra nulla con quel momento.

Nicole Kidman, la storia della reazione allo schiaffo di Will Smith

Innanzitutto per questione di tempo. A detenere i diritti di quella immagine è “Getty Images” ed è stata pubblicata sul sito della società che si occupa proprio di fotografie un’ora prima dell’episodio dello schiaffo. Ben 26 minuti prima dell’inizio della trasmissione. Inoltre, il fotografo che ha realizzato quello scatto – si tratta di Myung Chun del Los Angeles Times – ha contestualizzato quella “reazione” di Nicole Kidman rispondendo a una domanda di Volture.com:

«Sì, la foto di Nicole Kidman è stata scattata durante la parte non ripresa dalle telecamere. A quanto pare era felice nell’aver visto Jessica Chastain dall’altra parte della stanza. Ha allungato le braccia e l’ha salutata con entrambe le mani. Poco dopo, Chastain si è avvicinata per salutare Kidman e suo marito Keith Urban».

Insomma, quella reazione sembrava essere la più incline alla descrizione dello stupore per quanto accaduto tra Will Smith e Chris Rock. Peccato che non fosse relativa a quei momenti. Eppure lo dicevano i social (e ci può stare). Eppure lo hanno detto i giornali.