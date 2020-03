In un momento drammatico nel nostro paese sembra incredibile che la preoccupazione degli abbonati Netflix sia per la qualità della visione delle serie tv, ma in ogni caso il colosso dello streaming ci ha tenuto a rassicurare: ogni abbonato vedrà il servizio con la qualità per la quale ha pagato l’abbonamento.

La notizia di una riduzione della banda del 25% a seguito di un appello della UE per non sovraccaricare la rete aveva fatto arricciare il labbro a molto utenti, che comunque avevano il diritto di chiedere chiarimenti. Ora sul sito di Netflix Media, c’è un lungo e preciso comunicato ufficiale firmato da Ken Florance, VP Content Delivery di Netflix Open Connect:

Il comunicato continua soffermandosi sulla qualità della visione dei contenuti Netflix, che è assolutamente garantita, a differenza di quanto aveva dichiarato YouTube che switcherà in automatico in SD:

In parole povere, l’azione che abbiamo intrapreso mantiene l’intera gamma di risoluzioni video. Quindi, sia che tu abbia pagato per l’Ultra-High Definition (UHD), l’High Definition (HD) o la Standard Definition (SD), questo è ciò che continuerai a ottenere (a seconda del dispositivo che stai utilizzando)”.

Il dirigente Netflix spiega nel dettaglio cosa abbia fatto la sua azienda nelle ultime ore per aiutare nell’emergenza:

“In circostanze normali, abbiamo molte (a volte dozzine) di flussi diversi per un singolo titolo all’interno di ciascuna risoluzione. In Europa, per i prossimi 30 giorni, all’interno di ciascuna categoria abbiamo semplicemente rimosso i flussi di larghezza di banda più elevati.

Per quanto riguarda l’ISP, alcuni partner in regioni come l’America Latina vogliono che riduciamo la nostra larghezza di banda il prima possibile. Ma altri vogliono continuare gli affari come al solito. Questo è comprensibile, poiché diversi ISP in tutto il mondo hanno costruito le loro reti in modi diversi e operano con vincoli diversi.

Ad esempio, la costruzione di una rete ISP residenziale in una densa area metropolitana è una prospettiva alquanto diversa dalla costruzione di una rete ISP residenziale in un’area rurale scarsamente popolata. Alcuni ISP costruiscono le loro reti con una notevole quantità di capacità in eccesso (“headroom”), mentre altri no”.