Netflix Italia affida i suoi account social a Zerocalcare per dodici ore

Sembra strano, un esperimento inedito, ma è tutto vero. Zerocalcare avrà a disposizione per dodici ore gli account social di Netflix Italia per fare non proprio quello che gli pare – come afferma lui stesso all’inizio del post – ma, comunque, per lasciare una sua impronta ancora più indelebile. La sua serie “Strappare lungo i bordi” è un successone su Netflix, tutti ne parlano e tutti la vogliono vedere. Per capire la portata del fenomeno basta aprire Netflix, constatando immediatamente quel primo posto conquistato a suon di trend su Twitter e TikTok.

LEGGI ANCHE >>> La serie di Zerocalcare è già fenomeno social: tra trend di TikTok e tendenze su Twitter

L’account di Netflix Italia affidato a Zerocalcare per dodici ore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Quello che sta succedendo ce lo spiega proprio Zerocalcare, pubblicando sull’account IG di Netflix una sua vignetta. Vignetta che, inevitabilmente, salta subito all’attenzione considerato il feed del servizio di streaming in Italia – fatto, solitamente, di scene di film e serie presenti sulla piattaforme e meme -. Zerocalcare esordisce: «Ciao, qui @zerocalcare. Siccome si sta parlando un sacco di #StrappareLungoIBordi (grazie mille, davvero, non me fate diventà emo perché poi è stucchevole e mi vergogno), non si è reso necessario scrocchiare la pillola di cianuro che tengo nel molare cavo, anzi, Netflix mi ha detto: “Famo che per 12 ore usi tu i nostri social e ci fai quello che te pare.”».

Dopo i ringraziamenti per il grande successo che sta avendo “Strappare lungo i bordi” nel tipico stile che ormai tutti hanno imparato a riconoscere, arriva la notizia: l’account di Netflix è suo per dodici ore. «Allora, posto che ovviamente NO, non è vero che ci posso fare quello che mi pare—è un modo di dire fraudolento quindi non mi chiedete di usare st’account pe fa’ gli auguri a zia o promuovere vendette private perché non me lo fanno fa’—ho pensato che, invece di farvi ancora una capoccia così con la serie mia, magari poteva avere senso usare queste ore per segnalare un po’ di cose che mi sono piaciute e che magari qualcuno non ha visto».

Un’idea che, a primo impatto, appare geniale: una promo (di altri contenuti Netflix) nella promo (della serie di Zerocalcare). Come se Zerocalcare, tramite l’account di Netflix, facesse la lista dei suoi “Preferiti” e la mettesse a disposizione di tutte le persone che stanno amando la sua serie e che, conseguentemente, saranno almeno un po’ incuriosite dai titoli che proporrà.

Cosa accadrà nelle prossime dodici ore tocca aspettare per capirlo in pieno, però c’è già un’anticipazione proprio nelle parole del fumettista italiano: «Più tardi nelle stories ci sarà un momento in cui mi si può chiedere tipo “mi disegni ‘sta cosa” e io la devo disegnare, insomma poi spiego bene ma non se sfugge». Non manca il messaggio conclusivo per coloro che – e ci sono sempre – non sopporteranno questo bombardamento pubblicitario: «Se non me reggete più, pensate che sono gli ultimi colpi di coda di questo gigantesco mosasauro che è la promozione di ‘sta serie, poi passa».

Attualmente, però, sembra che la trovata Netflix Zerocalcare venga accolta molto bene nei commenti.