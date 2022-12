Dal 30 dicembre sarà possibile allenarsi su Netflix

Netflix sta ampliando la propria offerta includendo dei contenuti di fitness. La società statunitense ha annunciato ieri che inizierà lo streaming delle lezioni di Nike Training Club a partire dal 30 dicembre. Ogni programma di fitness del Nike Training Club ha diversi episodi che includono allenamenti di diversi livelli e saranno disponibili in più lingue per tutti i piani di abbonamento a Netflix. La società rilascerà un totale di 30 ore di sessioni di allenamento in due lotti separati. Il primo, che comprende 45 episodi, verrà lanciato sulla piattaforma il 30 dicembre, il secondo uscirà nel 2023.

Come Netflix sta espandendo il suo business oltre i film e le serie televisive

L’ultima novità introdotta da Netflix si inserisce nel percorso della società per ampliare la propria offerta includendo contenuti sempre più diversificati. Alla fine del 2021 la società ha lanciato Netflix Games, una piattaforma che permette agli abbonati di giocare a videogiochi anche esclusivi – molti di questi sono infatti ispirati alle serie televisive prodotte da Netflix – tramite i propri dispositivi mobili. Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo Netflix potrà osservare la risposta degli utenti al lancio dei contenuti di fitness ma questa non è la prima volta che la società propone dei contenuti inerenti alla salute: alla fine del 2020 Netflix ha iniziato a collaborare con Headspace, un’azienda specializzata in meditazione, per lanciare nel corso del 2021 dei contenuti che potessero aiutare le persone nella meditazione, appunto. A seconda del successo che otterranno i contenuti di fitness, Netflix potrebbe decidere di ampliare l’offerta aggiungendo contenuti simili alla piattaforma e iniziare a collaborare con altre aziende del settore. Non è escluso che la società potrebbe decidere di produrre i propri contenuti di fitness, in modo simile a come avviene anche per i videogiochi.