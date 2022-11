Come Netflix sta dando il potere di disconnettere i dispositivi collegati al tuo account

Problema. La concurrency. Si tratta di un meccanismo che, all’inizio, ha fatto la fortuna degli OTT e che, adesso, tuttavia rischia di trasformarsi in un grande boomerang. Per questo, moltissime piattaforme stanno cercando di disciplinare lo strumento con cui, a fronte di uno stesso abbonamento, ci sono più utenti che possono usufruirne. Anche Netflix sta imponendo una stretta da questo punto di vista, con il plus di poterlo presentare come un’azione a tutela dell’utente. Perché la piattaforma, di fatto, sta chiedendo ai suoi abbonati di estromettere chi utilizza gli account senza pagarne uno con la scusa della maggiore sicurezza dell’abbonato stesso.

Concurrency Netflix, la stretta sugli utenti che usano abbonamenti altrui

Netflix ha rivelato che sta dando ai titolari di account un maggiore controllo sui propri abbonamenti attraverso una nuova funzionalità chiamata Gestisci accesso e dispositivi. Questa funzionalità è stata lanciata nelle ultime ore: sul suo blog ufficiale, Netflix ha affermato che la funzione consentirà di visualizzare i dispositivi recenti che hanno utilizzato l’account dell’abbonato e di disconnettere tutti i dispositivi collegati a questo stesso account. Insomma, se – per qualche ragione – si è organizzata una visione collettiva di un film a casa di un amico e si è lasciata la password memorizzata nel suo dispositivo, allora quell’account potrà essere estromesso dal titolare dell’abbonamento. Questo solo per fare un esempio.

Ma – in generale – questo servizio potrà essere utile per gestire tutte le persone che sono collegate a un unico abbonamento: vedere il loro ultimo accesso, capire per quanto tempo il servizio è stato fruito, individuare eventuali persone che – per una ragione o per un’altra – usufruiscono dello stesso account Netflix senza autorizzazione. Una volta che il titolare di un abbonamento deciderà di rimuovere fisicamente uno degli utenti della piattaforma, questi ultimi potranno accedere soltanto se saranno in possesso della nuova password prevista dal titolare dell’abbonamento stesso.