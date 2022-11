Come appare, quindi, la pubblicità su Netflix?

Il nuovo abbonamento Netflix con pubblicità è disponibile in Italia a partire dal 3 novembre e – secondo quanto era stato annunciato – i costi sono 5,49 euro al mese per un inserimento di annunci pubblicitari da 15 o 30 secondi che vanno a pesare, sull’ora di visione, per circa cinque minuti. Cosa c’è da aspettarsi, quindi, da questa versione in termini di quantità e qualità degli annunci pubblicitari? Sostanzialmente – come ha approfondito The Verge – non si sa quanti annunci di debbano guardare fino a che non si clicca su play. Inoltre, secondo l’analisi, alcune cose non sarebbero disponibili se si mette a confronto questi abbonamenti con quelli che costano di più.

Come funziona Netflix con pubblicità

Ora che è arrivato, quindi, è possibile capire il funzionamento di Netflix con pubblicità. Lo stesso abbonamento, in Usa, costa 6,99 dollari al mese e presenta annunci pubblicitari all’atto di fare play. Nell’analisi fatta dal giornalista di The Verge, ciò di cui si dice più sorpreso è l’imprevedibilità del numero di spot pubblicitari che vengono presentati. Netflix aveva fornito quel riferimento di 4 o 5 minuti di pubblicità per ogni ora di visione e, dalla sperimentazione, è stato confermato che le tempistiche sono quelle.

Per quanto riguarda la qualità degli spor, tutti gli spettacoli o i film Netflix avevano pubblicità all’inizio. Si tratta di annunci video standard, tra pubblicità di auto, hotel crociere, gioielli e profumi. Ogni annuncio dura 15 o 30 secondi e si può mettere in pausa ma, ovviamente, non si può saltare. In alto a destra, sullo schermo, compare la durata dell’interruzione pubblicitaria.

Ci sono alcuni prodotti non disponibili

Ci sono, inoltre, alcuni prodotti non disponibili per la visione. Questi sono contrassegnati da un piccolo lucchetto rosso nell’angolo in alto a destra e, cliccandoci sopra, si viene reindirizzata a una pagina web che consente di passare al livello di prezzo più alto con accesso illimitato a tutti gli show presenti sulla piattaforma. In particolare, su iOS il suggerimento è quello di passare al piano senza pubblicità. Netflix aveva già precedentemente segnalato che alcune cose non sarebbero state disponibile a causa di problemi di licenza ma – per ora – sembra che i prodotti limitati non siano molti. Non c’è modo di sapere cosa non è disponibile finché non lo si cerca.

La valutazione finale? «Netflix Basic con annunci è esattamente quello che mi aspettavo: è Netflix, con annunci. Se questo è un aspetto con cui si può convivere e si accettano altri compromessi come la qualità video a 720p e l’assenza di download offline, allora risparmiare un paio di dollari con il livello più economico potrebbe valere la pena», conclude colui che ha fatto l’analisi per The Verge.