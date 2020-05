Già subito dopo il lockdown era stato annunciato e ora è finalmente operativo il fondo da un milione di euro denominato “Italian Film Commissions & Netflix per le Troupe”, istituito da Netflix in associazione con IFC – Italian Film Commissions per il supporto alle maestranze e alle troupe coinvolte dalla crisi legata alla pandemia Coronavirus. Il fondo è ora disponibile on-line sul sito www.italianfilmcommissions.it.

Il fondo istituito da Netflix di sostegno è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici assunti nelle troupe di produzioni audiovisive interrotte a causa dell’emergenza Covid-19 secondo i criteri stilati nel regolamento disponibile sul sito dell’Italian Film Commission.

Le domande di contributo potranno essere inviate a partire dal 28 maggio tramite la piattaforma www.fondoifcnetflix.it. Il termine ultimo per l’invio delle domande è l’11 giugno. Il contributo individuale previsto è di 800 euro e sarà erogato fino ad esaurimento del Fondo, sulla base della data di presentazione delle domande, quindi il suggerimento è di iniziare da subito a visionare il bando.

Il fondo “Italian Film Commissions & Netflix per le Troupe” da un milione di euro si inserisce nell’ampia azione globale di Netflix a sostegno del settore audiovisivo colpito duramente dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. La collaborazione con Italian Film Commissions vuole essere un segno concreto di vicinanza al territorio e, grazie al coinvolgimento delle Film Commission regionali permette di raggiungere capillarmente gli operatori del settore audiovisivo su tutto il territorio italiano, che esprime professionisti di grande talento, professionalità e creatività.