Per Libero Nathania Zevi è prima «moglie di David Parenzo» e poi possibile portavoce di Mario Draghi

Libero titola “Nathania Zevi, la moglie di David Parenzo portavoce di Mario Draghi? La clamorosa indiscrezione” parlando della possibilità che la giornalista diventi portavoce di Draghi e il marito risponde prontamente su Twitter sottolineando che quel “la moglie di” non era proprio necessario. Nathania Zevi non sarà – se sarà – portavoce di Mario Draghi perché “moglie di” ma lo sarà per il suo curriculum, che il marito David Parenzo non manca di sottolineare. Sul profilo Twitter della donna leggiamo: «Giornalista @tg3web Rai (concorso ‘15). Premio Agnes Under 35. Filosofia e Master @ColumbiaJourn School». Così, per dire. Scegliere di qualificarla come moglie di ancor prima di dare la notizia in questo titolo la dice lunga (e come al solito) sull’anacronistica linea editoriale di Libero.

Il titolo di Libero su Nathania Zevi portavoce di Draghi

Il mondo dei media è in attesa della nomina del portavoce di Mario Draghi, il premier incaricato che non ha account social e che – diversamente da Giuseppe Conte – rimane per ora difficilmente raggiungibile dalla stampa. Libero cita Il Tempo e qualche indiscrezioni sulla possibile identità della persona che verrà incaricata. Tra le ipotesi salta fuori il nome di «Nathania Zevia, giornalista sempre in Rai e moglie di David Parenzo, il conduttore de La Zanzara di Radio 24». Al di là delle allusioni al fatto che Parenzo sia europeista e si sia pubblicamente espresso a favore di un governo Draghi, Libero non manca di parlare della “moglie di” quando Nathania Zevia non ha certo bisogno di essere qualificata attraverso il marito. Se fosse stato il contrario Libero avrebbe sottolineato chi era la moglie di David Parenzo?

Nathania Zevi non è “la moglie di”

⁦@Natizevi⁩ non è “la moglie di”! E’ prima di tutto nathania zevi. Super Master alla #ColumbiaUniversity , cronista al #TG3 e poi anche, per mia immensa fortuna, compagna di una vita. Quello che penso di #Draghi e della #UE è noto da tempo 🇮🇹🇪🇺 https://t.co/aYszVTsjFc — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) February 9, 2021

A sottolinearlo è David Parenzo stesso sul suo account Twitter riportando l’articolo di Libero dal tipico titolo che fa due pesi e due misure. «Nathania Zevia non è “la moglie di”!», esclama Parenzo, sottolineando alcuni dei punti fondamentali del suo curriculum, le sue esperienze e l’onore di averla accanto nella sua vita privata. «Quello che penso di Draghi e della Ue è noto da tempo», conclude Parenzo.