Salvini non vede i genitori da due mesi «per proteggerli», ma ha sempre fatto selfie con gli anziani

Massimo Giletti aveva un’occasione. Partendo dal presupposto che la sua domanda sul Natale di Salvini sicuramente non era il tema politico del giorno, una volta fatta – e vista la risposta del leader della Lega – poteva riscattarsi con una domanda più incalzante. Matteo Salvini ha detto che vorrebbe passare il Natale con i genitori, che non vede da due mesi perché sono persone anziane che vanno tutelate da eventuali contagi. E allora – sarebbe stata questa la domanda – perché il leader della Lega, soprattutto a ridosso della campagna elettorale per le regionali, ha fatto selfie con chiunque, anche con le persone anziane?

Natale di Salvini, la domanda di Giletti

Ovviamente, il leader della Lega – ospite di Non è l’Arena – stava facendo la solita reprimenda al governo per il fatto che Giuseppe Conte aveva affermato che il Natale è un momento di raccoglimento spirituale e che, pertanto, non sarebbe una tragedia trascorrerlo da soli. A quel punto, Giletti è intervenuto facendo la classica domanda «scomoda» (?!?), ovvero con chi trascorrerà il Natale Salvini, vista la sua situazione familiare: da un lato l’attuale compagna Francesca Verdini, dall’altra i figli e l’ex moglie.

Salvini ha risposto che ha sempre trascorso il Natale con i suoi figli e che quest’anno vorrebbe trascorrerlo con i genitori: «Non li vedo da due mesi, come tanti altri italiani, perché hanno 75 e 76 anni e hanno qualche problema di cuore e di pressione. Quindi, per cautela, non li ho incontrati». Dunque, Matteo Salvini – che in una fase dell’emergenza è stato molto severo con le misure prudenziali prese dal governo per contenere la pandemia di coronavirus – ha dichiarato di non voler vedere i propri genitori per tutelarli da eventuale contagio.

Nel rally della campagna elettorale per le regionali del 20 e del 21 settembre, tuttavia, Matteo Salvini ha fatto eventi e incontri dappertutto, non badando certo all’età anagrafica quando si trattava di fare selfie (e quindi di stare a diretto contatto con le persone). Ma, a quanto pare, le cose sono diverse quando si tratta della famiglia.