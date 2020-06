I baci di Salvini agli anziani in Liguria | VIDEO

Non è per essere pignoli. È semplicemente una questione di evidenza, soprattutto oggi che i politici sono monitorati praticamente in tutte le loro uscite pubbliche. Matteo Salvini bacia anziani nel corso della sua visita del 22 giugno in Liguria, tra l’altro con la mascherina non perfettamente adattata al suo naso. Una scena che è stata immortalata dalle telecamere e che si sta diffondendo rapidamente sui social network.

Salvini bacia anziani con la mascherina non aderente al naso

#Salvini in Liguria bacia gli anziani senza preoccuparsi di nulla. No, non ci siamo affatto pic.twitter.com/bpA5nDkEdt — Pietro Raffa (@pietroraffa) June 22, 2020

Tre signori anziani, un uomo e due donne, si sono avvicinati a lui e hanno chiesto un bacio. Il leader della Lega non si è tirato indietro: li ha salutati e li ha baciati e si è soffermato per qualche istante a scambiare qualche frase con il signore che gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Poi è andato via ringraziando.

Nella giornata di oggi, ci sono stati altri tre decessi in Liguria a causa del coronavirus e la situazione, nella regione guidata da Giovanni Toti, non è di certo tra le più tranquille in Italia. Le persone anziane, soprattutto dal target 75 anni in su, sono quelle più esposte al rischio del contagio da coronavirus, un contagio che può essere seriamente pericoloso, soprattutto se le persone in questione presentano altre patologie.

Salvini bacia anziani, nonostante la sua esposizione continua al pubblico

Nel corso delle ultime settimane, Matteo Salvini ha incontrato persone a vari livelli: da quello istituzionale a quello elettorale, girando l’Italia per il suo tour in vista delle elezioni regionali e con l’obiettivo di rafforzare il suo consenso nel Paese. Ha scambiato baci, abbracci, selfie, parole e opinioni con centinaia di persone. Probabilmente, nonostante i dati più rassicuranti sul coronavirus, il leader della Lega è uno di quelli che si espone di più al contagio. Ma perché mettere a repentaglio anche la salute degli anziani?

Poi, per carità, le persone che gli si sono avvicinate lo hanno fatto coscientemente, consapevoli di correre un rischio. Il senso civico del buon politico, tuttavia, avrebbe imposto un comportamento diverso nei confronti delle tre persone a cui Salvini ha dato baci e che sono state immortalate in questo video.