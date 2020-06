Ma il Salvini contro le ‘passerelle’ a Villa Pamphili è lo stesso che si fa i selfie sul ponte Morandi?

Nell’ultima settimana/10 giorni, Matteo Salvini ha usato spesso un concetto, sia nelle sedi istituzionali, sia sui propri social network o nelle dichiarazioni con la stampa: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo lui, si è reso protagonista di una passerella nella due settimane degli Stati Generali a Villa Pamphili a Roma, per incontrare le parti sociali del Paese e provare a ragionare sulla ripartenza economica all’indomani dell’emergenza coronavirus. «Il Paese non ha bisogno di passerelle – ha ripetuto spesso -, ma di lavorare, di pagare la cassa integrazione, di aiutare le imprese. Gli aperitivi in villa li lasciamo al presidente Conte».

Salvini sul Morandi, la richiesta di salire sul ponte

Ma esattamente, si tratta dello stesso Salvini che quest’oggi, nel giorno 1 del nuovo Ponte Morandi a Genova, è salito sulla nuova infrastruttura per farsi un selfie, per parlare con i giornalisti e condividere il tutto sui suoi canali social? Com’era quella cosa delle passerelle?

In effetti, la sua richiesta di poter salire sul ponte Morandi rivolta alle autorità locali e accolta in pochissimo tempo, è stato un tema di dibattito fondamentale sui social network, ma ha anche provocato delle vere e proprie reazioni istituzionali.

La senatrice del Partito Democratico Roberta Pinotti, infatti, si è chiesta quale titolo avesse Matteo Salvini per ottenere il privilegio di salire sul ponte Morandi: «Una cosa inaccettabile – ha affermato – a che titolo è salito lì sopra e chi lo ha permesso? Chi è stato ministro dell’Interno avrebbe dovuto acquisire cultura delle istituzioni».

Il video che Salvini ha girato sul Ponte Morandi e che ha condiviso su Facebook lo ha immortalato con un caschetto rosso e con un gilet giallo catarifrangente. È stata una lunga tirata contro la burocrazia e il codice degli appalti in Italia. Ma perché farlo proprio da un luogo che, per gli italiani, rappresenta una ferita difficilmente sanabile? Ponte Morandi non è una sede istituzionale come Villa Pamphili e le immagini da lassù rappresentano, forse, molto meglio il concetto di passerella.