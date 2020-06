Salvini in visita a Genova sbaglia l’indirizzo dell’ex Ponte Morandi

Se con lo scambio di Etna e Vesuvio in visita a Napoli il dubbio rimane – anche se abbiamo provveduto a spiegare perché probabilmente si è trattato di un’invenzione social – questa volta l’errore è oggettivo. Matteo Salvini oggi è in visita a Genova, come reso noto un paio di giorni fa con uno dei soliti post che segnalano dove e quando sarà nel suo giro pre-elettorale in una determinata data. Tra le varie tappe spunta – comprensibilmente – il luogo dove sorgeva l’ex Ponte Morandi e dove ora c’è il cantiere di costruzione del nuovo ponte. Tutto torna, peccato che l’indirizzo sia quello sbagliato.

LEGGI ANCHE >>> Zaia dice che aveva raccontato a Salvini la storia dei bambini prima della conferenza stampa delle ciliegie. E che era molto colpito

Il post della Lega che sbaglia l’indirizzo del Ponte Morandi

Come si legge nel post la «visita del nuovo viadotto Polcevera con un saluto alle maestranze» sarebbe nel quartiere di Genova Bolzaneto. Come non ha mancato di sottolineare Bufale.net, questo è un errore geografico oggettivo. Basta andare su Google Maps, infatti, per rendersi conto che il quartiere Bolzaneto è distante almeno 13 km da dove si trova il nuovo viadotto, nella zona della Valpolcevera. Se per Etna e Vesuvio scambiati probabilmente si è trattato di un’invenzione social, in questo caso l’errore è facilmente è oggettivamente verificabile son una semplice ricerca su una mappa.

La disattenzione dello staff comunicazione di Matteo Salvini

Un errore non imputabile a Matteo Salvini medesimo, certo, ma che riguarda lo staff di comunicazione che gestisce i suoi profili social creando e condividendo i contenuto. La locandina che annuncia la visita del leghista a Genova con tanto di didascalia è ancora visibile sul profilo social del leader della Lega e colloca il ponte nel punto sbagliato. La disattenzione è oggettiva e appare evidente, quindi.