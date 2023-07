Il progetto di @mywaytonever_land, lo spazio di spensieratezza di Carlotta Tanisi

Avete presente quei tutorial SEO oriented in cui ci si imbatte spesso, durante una navigazione tra siti di informazione online? Basta digitare una domanda nella barra di ricerca di Google per trovarli. Carlotta Tanisi, nel 2018, deve aver fatto più o meno questa cosa qui: ha preso il suo smartphone e ha iniziato a cercare come fare ad avere più follower. Siamo sicuri, da parte nostra, che il merito del successo dell’account @mywaytonever_land (102k followers) sia dovuto più che altro all’originalità e alla costanza nella pubblicazione dei contenuti da parte di Carlotta e non del contenuto di quell’articolo SEO oriented in sé. Luoghi cinematografici, posti dall’alto impatto visivo, straordinari panorami o città che – da sole – rappresentano una citazione di una pellicola pluripremiata sono stati sicuramente garanzia di alto coinvolgimento della community.

Il progetto di Carlotta Tanisi, @mywaytonever_land

Carlotta Tanisi è laureata in giurisprudenza e, all’inizio del suo percorso universitario, aveva pensato di percorrere le orme del papà magistrato. In passato, ha anche sperimentato cosa significa fare una stagione estiva dietro al bancone di un bar, divertendosi moltissimo. Poi, ha cercato di avventurarsi tra le strade tortuose degli algoritmi dei social network. E se è vero che ha notato che, a volte, a essere premiati sono contenuti dal livello qualitativo molto basso, è pur vero che il desiderio di viaggiare, di mostrare location da sogno e di offrire il proprio punto di vista al mondo ha avuto la meglio, in questi ultimi 5 anni di frequentazione “professionale” delle piattaforme social.

E tutto questo durerà almeno fino a quando Carlotta Tanisi avrà deciso che le regole della pubblicazione di post, reels e stories non la divertiranno più. Perché @mywaytonever_land, principalmente, è uno spazio da vivere con spensieratezza, con quello stesso amore e con quella stessa sincerità che caratterizza anche i luoghi privati di interazione, il suo nucleo familiare, il suo account personale.

Ora, l’idea è quella di continuare a viaggiare, per sentirsi viva, per sentirsi a casa anche quando si trova dall’altra parte del mondo. Per partire dal giorno più bello della sua vita – il giorno della sua laurea, quando ha chiuso un capitolo difficile della sua vita e quando ha giurato che avrebbe trovato la sua strada da sola – e continuare a dare un volto sempre nuovo ai suoi giorni. Ad aiutare, magari, tutte quelle persone che le chiedono consigli di viaggio; a dare un suggerimento sorprendente su Londra, sulla Giordania, su Parigi, su New York.