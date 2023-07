Il progetto 2 cuori in viaggio, il sogno tirato fuori dal cassetto dopo un anno difficile

A volte, i social network possono anche essere utilizzati come un modo per superare un momento difficile. Claudia Ferrari e Mattia Zenesi ne sanno qualcosa. Nel 2017, nel giorno del suo compleanno, Claudia scopre di avere un cancro al seno all’età di 35 anni. Terapie, visite, interventi hanno caratterizzato i mesi successivi, con tutte le conseguenze del caso. Per questo, nel 2018, quando il peggio ormai era alle spalle, la coppia ha avvertito l’esigenza di evadere un po’ da quello che la vita, in quel frangente specifico, aveva riservato loro. È in quel momento che è partito il progetto di 2 cuori in viaggio: blog e social sono il risultato di un sogno conservato nel cassetto a lungo e tirato fuori nella circostanza giusta.

Claudia Ferrari ha lavorato per 14 anni come stilista, prima di abbigliamento e poi di pigiameria e lingerie per delle aziende piemontesi. Mattia Zenesi, invece, da giovane ha fatto tanti lavori – dal barista al commesso in un negozio di telefonia -, per poi diventare responsabile qualità e disegnatore meccanico in un’azienda di ricambi agricoli. Per la sua nuova attività di content creator Mattia ha tratto ispirazione proprio dalla forza di Claudia, della quale ha ammirato la sua tenacia nel trasformare la paura e il dolore in vera e propria benzina per questo progetto.

Il loro obiettivo, oggi, è quello di osservare il mondo ed essere felici. A questo, si aggiunge anche la personale ambizione di Mattia: diventare un fotografo professionista. I social, al momento, sono una vetrina che può aiutare in questa missione. Quasi un espediente per affrontare un viaggio sempre nuovo, quasi uno strumento per mostrare a tutti i propri scatti. I limiti delle piattaforme come Instagram sono ben noti alla coppia dei 2 cuori in viaggio, dal momento che lavorano anche come social media manager, ma a loro interessa relativamente poco: del resto, quando la professionalità viene considerata un modo di vivere, una cifra stilistica, è difficile farsi toccare dalla superficialità e dall’amatorialità che si incontra spesso, suggerita quasi dall’algoritmo.

Cosa è servito ai 2 cuori in viaggio per portare avanti il loro progetto

Un po’ più semplice, invece, è cadere nelle trappole disseminate dagli haters. Claudia e Mattia si chiedono spesso quanto deve essere insoddisfatta e triste una persona per investire tempo ed energie a denigrare gli altri, dietro allo schermo di un pc. Nel corso della loro carriera hanno anche affrontato il piccolo incidente di percorso rappresentato da un utente che continuava ad aprire profili falsi a loro nome, contattando anche amici e colleghi della coppia.

Ma, a parte questo, Claudia Ferrari e Mattia Zenesi sono al 100% focalizzati sul loro progetto: a fine 2022 hanno fatto il salto, decidendo di lavorare a tempo pieno con le loro passioni, con la gestione social media, con la fotografia, con il blog e con l’account Instagram. Hanno vissuto un po’ alle Canarie, un po’ in Mozambico, molto spesso a Bali, dove la pandemia – nel 2020 – li aveva fermati. «Abbiamo ovviamente paura – è la loro filosofia di vita -, ma sappiamo che se dovessimo cadere ci alzeremo di nuovo. Non c’è felicità senza paura».