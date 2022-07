Aeroporto di Torino: trovare parcheggio con un click grazie a MyParking

L’aeroporto di Torino Caselle è uno dei principali scali del Nord Italia, dietro soltanto agli aeroporti di Milano Linate, Malpensa e Bergamo con oltre 2 milioni di passeggeri l’anno (dati 2021 di Assaeroporti).

Quest’anno lo scalo torinese si è aggiudicato anche il prestigioso riconoscimento Aci Europe Best Airport 2022 nella categoria fino a 5 milioni di passeggeri, a parimerito con l’aeroporto di La Palma, premio ottenuto per il recupero significativo nel post-pandemia e il lavoro nella sostenibilità e innovazione.

Presso lo scalo aeroportuale di Torino sono operativi vettori tradizionali e low cost, tra cui compagnie aeree come Air France, ITA Airways, British Airways, EasyJet, Iberia, Ryanair, Volotea e Wizz Air.

La struttura mette a disposizione numerose destinazioni in Italia e all’estero, con la possibilità di raggiungere città italiane come Roma, Napoli e Catania, le isole di Lampedusa, Pantelleria e Lanzarote, oppure mete estere come Londra, Amsterdam, Parigi e Marrakech.

Dopo aver acquistato un volo con partenza dallo scalo torinese non rimane dunque che trovare il parcheggio giusto in cui lasciare il proprio veicolo.

In questi casi per ottimizzare la ricerca è possibile affidarsi a MyParking.it, il sito web di riferimento in Italia per prenotare i parcheggi migliori senza stress e usufruire di prezzi economici.

MyParking.it: i migliori parcheggi all’aeroporto di Torino

Affidarsi a MyParking.it per la scelta del parcheggio all’aeroporto di Torino permette di usufruire di un servizio semplice, veloce e sicuro, con la possibilità di passare in rassegna diverse soluzioni.

Innanzitutto, il servizio permette di accedere ai tre parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Torino gestiti direttamente dallo scalo. Due parcheggi sono situati all’interno del Multipiano, uno con posti auto scoperti e l’altro con posti coperti per chi vuole proteggere il proprio veicolo dalle intemperie.

Il terzo parcheggio ufficiale dello scalo è localizzato lungo la strada per raggiungere l’aeroporto ed è un’opzione ideale per chi sta cercando un parcheggio low cost a prezzi contenuti.

I parcheggi dell’aeroporto di Torino Caselle sono la soluzione migliore per chi vuole parcheggiare l’automobile vicino al terminal, con la possibilità di portare via le chiavi del mezzo e raggiungere l’ingresso a piedi in poco tempo senza ricorrere alla navetta.

Dopo la prenotazione su MyParking si riceve un voucher di conferma con PIN, un codice che va digitato all’ingresso della struttura per l’apertura della sbarra, ricordandosi di non utilizzare le corsie Telepass all’arrivo presso l’aeroporto di Torino Caselle per non pagare la tariffa aggiuntiva.

Su MyParking.it sono disponibili anche quattro parcheggi satellite ubicati nelle vicinanze dell’aeroporto di Torino Caselle, nei quali viene offerto il servizio navetta per arrivare al terminal in modo rapido e comodo una volta lasciata la vettura presso la struttura.

Si tratta di parcheggi indicati soprattutto per le soste lunghe, in quanto in genere hanno tariffe più economiche rispetto ai parcheggi ufficiali dello scalo aeroportuale torinese, con la presenza di posti coperti e scoperti a seconda della struttura.

Perché prenotare il parcheggio all’aeroporto di Torino su MyParking.it?

Quando si viaggia in aereo non bisogna trascurare l’importanza di scegliere il parcheggio migliore per il proprio veicolo, sia per tenere sotto controllo la spesa sia per assicurarsi di usufruire di un servizio adeguato alle proprie necessità.

Prenotare il parcheggio giusto, infatti, permette di evitare qualsiasi tipo di stress, inoltre con la prenotazione online si ha la garanzia del posto e non si deve impiegare tempo per cercare parcheggio al proprio arrivo.

Su MyParking.it è possibile prenotare un parcheggio low cost all’aeroporto di Torino con un click: per visualizzare tutte le opzioni disponibili basta inserire la data di ingresso e di uscita e il tipo di veicolo da stazionare. Con la prenotazione online è anche possibile beneficiare di posto e prezzo garantiti senza nessun costo aggiuntivo.

Per ogni parcheggio si possono visualizzare i punteggi ai servizi indipendenti dei clienti, con tante informazioni utili che aiutano a scegliere la struttura più adatta alle proprie necessità.

Pagando online il parcheggio all’aeroporto di Torino Caselle è possibile scegliere tra varie modalità sicure di pagamento, tra cui bonifico online, PayPal, app Satispay oppure carta di credito o debito, con la possibilità di richiedere la fattura per le aziende per la rendicontazione delle spese delle trasferte.