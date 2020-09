Le vittime di Covid negli Usa oltre quota 200mila, Trump: “È una vergogna”

Trump scarica le colpe sulla Cina per i morti di Covid Usa

“Avete visto il mio discorso alle Nazioni Unite” ha aggiunto Trump, ribadendo la sua teoria che la Cina avrebbe dovuto “bloccare il virus ai suoi confini e non lasciare che si diffondesse in tutto il mondo”. Una “cosa terribile” come l’ha definita Trump, che sembra non capire che i virus non seguono i confini degli Stati e che sono notoriamente difficili da gestire, soprattutto quelli per cui non ci sono ancora vaccini pronti. Il presidente ha anche mentito sul fatto di aver chiuso il Paese, sostenendo poi che la sua amministrazione starebbe facendo “un buon lavoro nella riapertura” nonostante i numeri stiano costantemente peggiorando anche a causa delle forzate e precoci riaperture in molti Stati, prevalentemente governati da repubblicani. A far felice il presidente però è soprattutto il mercato azionario che continua a salire anche se, ribadisce Trump, questa tragedia “non sarebbe mai dovuta accadere, ma la Cina lo ha fatto”.