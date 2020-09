Vaccino anti covid, i medici Usa frenano ma Trump rilancia: “Disponibile a novembre”

Il vaccino anti Covid continua a dividere gli Stati Uniti. Nella sua testimonianza davanti al Congresso infatti il direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Dr. Robert Redfield, ha spiegato che la gran parte della popolazione dovrà aspettare almeno metà del 2021 per il vaccino, scatenando la rabbia del presidente Donald Trump, che poco dopo durante il consueto briefing pomeridiano ha contraddetto il dottore ribadendo che il vaccino sarà pronto per novembre e che Redfield “si è sbagliato”.

Secondo il Dr. Redfield il vaccino anti Covid è ancora lontano perché solo “una minima quantità” del prodotto sarà pronta a novembre o dicembre, e questa sarà usata per chi ne ha più bisogno, come chi lavora in prima linea contro il virus o chi rischia maggiormente nel caso dovesse ammalarsi. Per questo il capo del CDC ha consigliato alla grande maggioranza dei cittadini Usa di indossare la mascherina che, secondo lui, è di gran lunga più efficace del vaccino per proteggersi dal virus. “Credo che la stragrande maggioranza degli americani avrà accesso al vaccino intorno al terzo trimestre del 2021” ha detto Redfield al Congresso, spiegando inoltre che “serviranno altri sei, nove mesi per avere abbastanza immunizzati da creare l’immunità”.

NEW: CDC Director Redfield to US Senate cmte.:

“These facemasks are the important, powerful public health tool we have … I might even go so far as to say that this facemask is more guaranteed to protect me against COVID than when I take a COVID vaccine.” pic.twitter.com/7LJZ3U9xi1

— NBC News (@NBCNews) September 16, 2020