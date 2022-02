No, non c’entra nulla la morte di Montagnier con la «testimonianza al Gran Giurì per crimini contro l’umanità»

La morte di Luc Montagnier – le cui modalità di comunicazione sono state estremamente difficili da gestire, visti i rumors che si sono rincorsi nelle ultime ore, le anticipazioni giornalistiche, le smentite fatte da siti di bufale – è già stata al centro di tante dicerie che si sono rincorse sui social network, in una sorta di gioco a chi la spara più grossa. Il già premio Nobel, nell’ultima parte della sua carriera, era stato un punto di riferimento per la comunità no-vax, partecipando anche a eventi, convegni e manifestazioni che puntavano il dito contro la gestione complessiva della pandemia nel mondo. Al momento, una delle bufale che maggiormente sta circolando sul suo conto – speculazione sulla sua morte – è quella del decesso avvenuto in concomitanza con una «importante testimonianza» che lo scienziato francese avrebbe esposto davanti al cosiddetto Gran Giury della People’s Court of Public Opinions.

Morte Luc Montagnier e il complotto sul Gran Giury

Secondo non meglio precisate “fonti internazionali”, infatti, Luc Montagnier avrebbe reso una testimonianza di fronte a questo Gran Giury a partire dal prossimo 12 febbraio. Il Gran Giury avrebbe il compito di indicare presunti crimini contro l’umanità nella gestione della pandemia da Covid-19, attaccando il cosiddetto “ordine mondiale”, individuando in alcune personalità note come responsabili e formulando accuse contro «sei imputati prestanome: Christian Drosten della Germania; Anthony Fauci degli Stati Uniti; Tedros Ghebreyesus dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Bill Gates; le società Black Rock e Pfizer».

In realtà questo Gran Giury è – per stessa definizione, presente sul sito internet dedicato – un gruppo di avvocati internazionali e di un giudice, la cui investigazione è of the people, for the people, by the people, che si basa sul “diritto naturale” e che – dunque – non avrà effetti nei sistemi giuridici dei vari stati di cui legali e giuria (formata da cittadini) fanno parte. In pratica, dal 12 febbraio in poi si svolgeranno alcuni interventi (e questi ultimi saranno trasmessi in streaming su YouTube o «nel caso in cui le sessioni fossero rimosse dalla piattaforma», sul sito odysee.com); tra questi era previsto anche quello di Luc Montagnier (insieme a decine di altri relatori).

Quest’ultimo era stato inserito in una sessione che avrebbe avuto il compito di dimostrare che il virus in sé non è letale, ma che il tasso di mortalità molto elevato è stato causato da un «avvelenamento della proteina spike». Tesi, insomma, che circolano da sempre nelle chat dei no-vax. Dunque, collegare la morte di Luc Montagnier a una testimonianza davanti a un organismo non ufficiale, all’interno della quale avrebbe detto cose ripetute costantemente nel corso degli ultimi due anni, non è altro che un tentativo di speculare sul decesso, per qualche clic in più.

