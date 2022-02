Qual è la natura del sito Mediamass che è intervenuto nel dibattito sulla morte di Montagnier

In molti riportano Mediamass come fonte della smentita della notizia della morte del premio Nobel molto noto e conosciuto in ambienti no-vax

La notizia della morte di Luc Montagnier, il premio Nobel del 2008 che è diventato punto di riferimento della galassia no-vax per la sua posizione critica sulla vaccinazione in genere e – nella fattispecie – per quella contro il coronavirus, è stata battuta – con convinzione – dalla testata francese France Soir. Il quotidiano francese ha citato, come fonte, il dottor Gérard Guillaume, che è stato definito uno dei più fedeli collaboratori di Montagnier. Altre conferme, al momento, non ce ne sono o – comunque – non sufficienti a poter affermare con certezza che il premio Nobel sia deceduto.

Morte di Luc Montagnier, il processo mediatico

Quello che sicuramente, a questo livello, si può analizzare è il processo mediatico che ha accompagnato la notizia della morte di Montagnier. Non avendo elementi a sufficienza per poter confermare la notizie (in verità, anche il servizio di fact checking dell’AFP che, per prossimità territoriale e per competenze nel settore, dovrebbe fornire delle risposte sta al momento ancora compiendo le opportune verifiche), sicuramente possiamo sottolineare quello che abbiamo scoperto analizzando il flusso di informazioni che circola in rete.

Tutte le persone – in maggioranza sostenitori delle cause promosse da Luc Montagnier – stanno citando una fonte specifica che smentirebbe la notizia della morte. Quest’ultima è il sito Mediamass che riporta una smentita dell’entourage, con queste testuali parole: «Luc Montagnier si unisce alla lunga lista di celebrità che sono state vittime di questa bufala. È ancora vivo e vegeto; smettetela di credere in quello che si leggete su Internet». Il problema è che Mediamass non può essere in alcun modo etichettata come fonte attendibile: il sito, infatti, ha tra i suoi principali meccanismi di funzionamento quello di annunciare o di smentire delle morti (anche quando queste siano effettivamente avvenute). Mediamass, nella sua descrizione, si presenta come sito satirico e nella sua sezione relative ai personaggi famosi si dipinge come «parodia umoristica delle riviste di gossip, tutte le storie ovviamente non sono vere».

Dunque, sventolare nei commenti al tweet e all’articolo di France Soir questa posizione di Mediamass equivale a portare come argomento una bufala certa a una notizia che, al momento, è stata verificata soltanto dalla testata francese che per prima ha battuto la notizia della morte dell’ex premio Nobel. Al momento, di certo, c’è soltanto che quella smentita specifica è una bufala (cosa che non esclude che possano arrivare altre smentite da fonti autorevoli).