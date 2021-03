La contro-programmazione di Morgan su Instagram contro Bugo, ecco «Le brutte intenzioni»

Mentre Bugo si preparava a salire sul palco di Sanremo per il secondo anno consecutivo con la sua canzone “E invece sì” (nei primi istanti si aggirava sul palco in cerca dell’asta del microfono e sui social network è stato subito un remake del dov’è Bugo? – dov’è l’asta?), Morgan iniziava a pubblicare stories su Instagram. Il cantautore aveva lanciato una sorta di contest: ai primi 1500 commenti «lo voglio» (diventati poi 3mila visto il successo dell’iniziativa), aveva promesso di pubblicare la versione integrale di Le brutte intenzioni. Ovvero il remake di Sincero con il testo che lo stesso Morgan aveva cantato in semifinale a Sanremo 2020, per la durata di una sola strofa e con intento polemico nei confronti dell’allora compagno d’avventura. Detto, fatto. (Nota per i lettori: l’immagine di copertina non è determinata dalla nostra incompetenza nell’utilizzare programmi di post produzione, ma è davvero il frutto della clip che ha accompagnato l’esecuzione di Morgan).

Morgan Le brutte intenzioni, la canzone pubblicata su Instagram

La canzone ha totalizzato, in poche ore, almeno 500mila visualizzazioni, destinate a salire nel corso della giornata prima di eventuali provvedimenti sul copyright che potrebbero portare, in linea teorica, alla rimozione del video. Ma si sa che, una volta in rete, un contenuto è potenzialmente indistruttibile: così la versione di Le brutte intenzioni è già andata in archivio.

Morgan Le brutte intenzioni, il testo

Ma come continua il testo dopo il famoso questo sono io… che ha preceduto di qualche istante l’abbandono del palco da parte di Bugo e l’interruzione della performance? La strofa prosegue con lo faccio volentieri. Prima di far partire il ritornello che è l’attacco a Bugo:

Volevi fare il cantante, competere a Sanremo

Con l’intenzionalità commerciale

E approfittare di chi

Ha il cuore generoso

E ha dato entusiasmo e avuto abuso.

Ma quando va in scena lui scompari tu

E ne fai virtù.

Perché non ti va giù

Potremmo fermarci qui, perché il resto della canzone (con abuso di autotune, ritmo accelerato e immagini psichedeliche) non rende giustizia alla genialata che erano stati i primi versi della canzone cantata sul palco dell’Ariston (che avevano giustamente preso il posto di quelli iniziali della Sincero originale). Il resto lo rimettiamo al giudizio del vasto pubblico che, ieri sera, si è preso una pausa da Sanremo per dedicare tre minuti e mezzo al video di Morgan su Instagram.

Perché, in tempi di social network, la contro-programmazione non è soltanto il turno infrasettimanale di Serie A, ma anche il video pubblicato su altre piattaforme. Tutto fa Auditel. O meglio, tutto sottrae Auditel.