Sfogo social di Morgan contro Amadeus: “Vergognatevi, miserabili”

Il cantautore non ha accettato l'esclusione dai giurati dopo il suo pesante sfogo su Instagram per l'esclusione da Sanremo

Nuovo sfogo di Morgan contro Amadeus. Dopo aver attaccato il direttore artistico di Sanremo per la sua esclusione dal Festival, il cantautore brianzolo è stato infatti escluso dalla giuria di Sanremo giovani sfogando nuovamente la sua rabbia su Instagram e attaccando il conduttore RAI prima pubblicando una serie di messaggi inviati e poi con una diretta fiume sul social.

Lo sfogo di Morgan contro Amadeus

Lo sfogo di Morgan contro Amadeus è arrivato dopo che il cantautore aveva già minacciato la sua rabbia all’agenzia AdnKronos per le voci che lo davano fuori dai giurati di Sanremo Giovani dopo la sua uscita social per l’esclusione da Sanremo. E così dopo aver accusato la Rai di non farlo entrare impedendogli di fare il tampone, il cantante ha pubblicato su Instagram due post con due messaggi Whatsapp inviati al conduttore, in cui prima minacciava reazione in caso di esclusioni dalla giura e poi attaccava lo stesso Amadeus per non averlo neanche fatto entrare all’Ariston definendo il direttore artistico e il suo staff “miserabili senza un minimo di ritegno” e “bambocci che abusano del loro potere”.

Parole durissime, a cui il cantautore aggiunge l’accusa di “codardia” e “coscienza sporca”. Poi lo sfogo di Morgan sale di livello con un video di oltre 30 minuti col video storto, nel quale il cantautore definisce Amadeus “il traditore artistico di Sanremo” per poi lanciarsi in un lungo sfogo con aggiunta di commento scritto in cui parla ancora di “cattiveria” e “mancanza di rispetto” oltre che di “spreco di ciò che ha una purezza naturale violata e danneggiata dalla prepotenza”.

E pensare che durante la trasmissione, nella quale sono stati presentati anche i 26 artisti che parteciperanno a Sanremo, Amadeus non aveva fatto alcun commento sull’esclusione di Morgan dalla giuria, limitandosi a leggere il comunicato diffuso poche ore prima, e lasciando a Fiorello la battuta: “Sei un genio, sei l’unico che fa un festival e non elimina i cantanti ma i giurati”.