Fedez cita Morgan per commentare la notizia del nuovo bambino: «Che succede?»

Per dire come tutto stia già diventando un colossale meme, una sorta di citazioni e rimandi da trasformare in tormentone sui social network, basta guardare al comportamento di Fedez, pochi minuti dopo la notizia dara da Chiara Ferragni relativa alla sua seconda gravidanza. Fedez cita Morgan, infatti, per chiedere ai propri followers come stessero prendendo la notizia del nuovo arrivo tra i Ferragnez.

Fedez cita Morgan per annunciare che Chiara Ferragni è di nuovo incinta

«Che succede?» – ha scritto Fedez sui social network. In tutta risposta, ci sono state decine e decine di repliche da parte dei propri followers che hanno subito colto la citazione e hanno risposto «Dov’è Bugo?». Ecco come si annuncia, in questo pazzo 2020, al mondo intero che si sta aspettando un figlio. Un momento di soddisfazione personale che magari è anche giusto condividere, ma che così diventa soltanto un modo per attirare l’attenzione del web.

La citazione di Fedez riguarda uno degli ultimi episodi che per il web sono stati considerati rilevanti prima del lockdown causato dal coronavirus. Quello che, per molti utenti dei social network, è stato l’ultimo momento di utilizzo spensierato del mezzo di comunicazione. Ovvero la performance nella penultima serata del Festival di Sanremo 2020 di Bugo e Morgan.

Fedez cita Morgan, cosa sta succedendo sui social

In quella circostanza, infatti, il cantautore ha stravolto completamente il testo della canzone che era stata presentata dal suo partner a Sanremo e ha causato la rabbia proprio dello stesso Bugo che, piccato, ha lasciato il palco gettando nel panico la produzione del Festival della canzone italiana. Per dissimulare, Morgan aveva chiesto all’orchestra che si era fermata: «Che succede?». Con un’aria di finta sorpresa. Con la successiva domanda ancora più paradossale: «Dov’è Bugo?».