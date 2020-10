Sgarbi e l’idea di Morgan come sindaco di Milano

Le provocazioni sono nel suo dna, ma dopo quanto annunciato per la corsa al Campidoglio (a cui credevano in pochi, prima di essere smentiti dai fatti), le utopie diventano realtà. Vittorio Sgarbi è intervenuto a Un Giorno da Pecora – la trasmissione in onda Su Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro – per parlare della sua candidatura a sindaco della capitale. Ha raccontato di come oggi sarà presentato il programma elettorale del suo movimento ‘Rinascimento’ per la capitale, aprendo i confini anche ad altre città. Per esempio, ha parlato di Morgan sindaco di Milano.

Tra lo scherzo e la realtà. Il sindaco di Sutri, deputato della Repubblica e critico d’arte è grande amico del cantante. Tanto che nel giugno del 2019, dopo lo sfratto dalla sua abitazione, lo invitò a Villa Savorelli, un immobile pubblico a Sutri. E nel corso del suo intervento radiofonico, ha detto di aver già parlato con lui e della sua volontà di candidare Morgan sindaco di Milano alle prossime comunali che si terranno in Primavera.

Morgan sindaco di Milano, la pazza idea di Vittorio Sgarbi

«Posso darvi un annuncio in anteprima – ha detto Vittorio Sgarbi rispondendo a una domanda di Giorgio Lauro -. Lì (a Milano, ndr) sono intenzionato a candidare Morgan. Gliel’ho detto ieri. Gli ho chiesto, dato che secondo me era più adatto per Napoli, ‘preferisci Napoli o Milano?’. E lui ha risposto Milano». Ma perché lo voleva sindaco di partenopei? «Perché, secondo me, Napoli era più incline a comprendere la sua natura».

La ricerca di altri candidati per Napoli e Torino

Se la candidatura di Morgan sindaco di Milano, dunque, è a un passo dalla concretizzazione, Vittorio Sgarbi ha detto che per Napoli e Torino (altre due amministrazioni in scadenza nella prossima Primavera), si sta ancora lavorando per trovare i rappresentanti di Rinascimento. Mentre per Bologna le idee sono chiare: Giovanni Favia, ex Movimento 5 Stelle

(foto di copertina: da profilo Instagram di Morgan e da profilo Facebook di Vittorio Sgarbi)