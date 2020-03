Il palinsesto televisivo Mediaset cambia per l’arrivo del suo più temibile concorrente, infatti Montalbano sposta il Grande Fratello Vip al mercoledì a partire dalla prossima settimana. La prossima a settimana andrà in onda il primo dei due nuovi episodi o de Il Commissario Montalbano intitolato “Salvo amato, Livia mia” su Rai 1 e con molta probabilità cannibalizzerà gli ascolti tv del pubblico, per questo Canale 5 trasmetterà la prima serata dalla casa più spiata d’Italia il mercoledì.

Quella di stasera quindi sarà l’ultima del lunedì sera, ritroveremo i concorrenti del Gf Vip mercoledì 11 marzo. Questa situazione si ripeterà anche la settimana successiva, mentre sembra che tutto tornerà alla normalità tra tre settimane quando termineranno i nuovi episodi di Montalbano e Rai 1 manderà le repliche fino al 20 aprile. La finale del Grande Fratello Vip andrà in onda il 27 aprile dato che il programma è stato recentemente prolungato per un ulteriore mese a discapito dell’Isola dei Famosi.

Quello relativo al Grande Fratello Vip non è l’unico cambio di palinsesto provato da Montalbano, infatti contestualmente per due settimane il mercoledì andrà in pausa Chi vuol essere Milionario? condotto da Gerry Scotti.