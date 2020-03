Dopo l’acqua Evian special edition che aveva fatto alzare il polverone per gli 8 euro a bottiglietta stavolta arrivano gli Oreo firmati Chiara Ferragni. L’influencer più potente al mondo ha deciso di unire il suo nome a quello degli amatissimi biscotti e di realizzare un pacchetto speciale che a brevissimo arriverà sugli scaffali di tutto il mondo. Subito sui social è scoppiata una polemica senza fine.

https://www.instagram.com/p/B9M2K5bIeQP/?igshid=18qjlhozof5t4

Questo il messaggio postato da Chiara Ferragni sui suoi social:

“Sapevi che Oreo è il biscotto numero uno al mondo? Ecco perché ho deciso di collaborare con loro per creare l’edizione limitata Ore di ChiaraFerragniCollection. Guarda le mie storie per scoprire di più e tenere d’occhio i tuoi supermercati locali”.

Gli utenti hanno commentato così la notizia dei nuovi Oreo firmati Chiara Ferragni: da “adoro”, “li voglio” del suo pubblico più fedele, fino ai commenti più sarcastici come “Costeranno 1000 euro? Prepariamo il mutuo”, “Ma dopo l’acqua, non sarà il caso che apri un autogrill?” per poi arrivare a chi sdrammatizza sull’emergenza coronavirus: “Costano più questi o l’amuchina?”, “Oh finalmente si parlerà di qualcosa di diverso del coronavirus in tv e sui social, grazie”.

In realtà il prezzo non cambierà, dato che rimarrà esattamente lo stesso prezzo. Il packing degli Oreo firmati Chiara Ferragni sarà disponibile solo per la prima settimana di marzo e chi comprerà due pacchetti potrà partecipare al concorso per vincere un capo d’abbigliamento della collezione della più famosa influencer. Il concorso Libera il tuo stile Oreo, inserendo i codici appositi, permetterà di vincere un pezzo dell’esclusiva capsule collection Chiara Ferragni x Oreo che sarà in vendita dal 9 marzo, probabilmente questa si ad un prezzo stellare.