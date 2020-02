La concitata performance di Vittorio Sgarbi nella trasmissione “Live Non è la D’Urso” sarà l’ultima, o almeno per un bel po’ di tempo. Il critico d’arte aveva usato toni estremamente aggressivi nei confronti della conduttrice Barbara D’Urso, arrivando addirittura a volerla “cacciare” dalla sua stessa trasmissione. Le ospitate di Sgarbi sono notoriamente tumultuose, e sono sicuramente uno dei motivi per cui viene invitato. O almeno, è stato così fino ad ora: Mediaset infatti lo ha bandito dalle sue trasmissioni.

Vittorio Sgarbi bandito da tutte le trasmissioni Mediaset

Dopo la scenata andata in onda domenica sera nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, l’alta dirigenza di Mediaset sembra abbia deciso di passare alle maniere forti, bandendo il critico d’arte da tutte le trasmissioni in onda sulle reti dell’azienda. La prima assenza è stata registrata alla trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro, così come è saltata la partecipazione da Piero Chiambretti. Secondo alcune indiscrezioni riportate da diversi siti, pare che i legali di Vittorio Sgarbi siano già al lavoro per ceracre di rimediare a quanto successo nello studio della D’Urso.

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video Twitter Trash Italiano@trash_italiano)