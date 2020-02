Vittorio Sgarbi voleva cacciare Barbara D’Urso dalla sua trasmissione | VIDEO

Le brutte intenzioni, la maleducazione. Il testo sanremese modificato da Morgan è la sintesi perfetta della paradossale scena andata in onda domenica, in prima serata, su Canale 5. Protagonista il critico d’arte e deputato Vittorio Sgarbi che, dopo esser stato ripreso da Barbara D’Urso per aver raccontato di una presunta raccomandazione ricevuta per sostenere una delle partecipanti all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, ha iniziato a inveire contro la conduttrice. Alla fine dell’accesa lite Sgarbi contro D’Urso, il colpo di scena: il sindaco di Sutri prova a cacciare la padrona di casa.

Il tutto è accaduto in diretta su Canale 5. Vittorio Sgarbi si trovava seduto in mezzo alle protagoniste dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione quando, a un certo punto, parla di una presunta richiesta di raccomandazione ricevuta per sostenere Stella Manente, una delle protagoniste del reality. Poi, forse per scherzare, fa anche il nome della persona che si sarebbe adoperato affinché la modella e influencer fosse sostenuta nel corso della trasmissione: Silvio Berlusconi.

Sgarbi contro D’Urso a Live

La conduttrice ha provato a rimettere in riga il deputato, dicendo che non era quello il luogo per parlare di determinate cose. Parole che hanno fatto imbestialire Vittorio Sgarbi che ha iniziato a utilizzare del turpiloquio proprio nei confronti di Barbara D’Urso. Paolacce, il solito intercalare a suon di «Capra, capra, capra» e la presa di posizione: «Vai via tu», rispondendo alla cacciata della conduttrice. Insomma, Sgarbi contro D’Urso e prova a cacciarla dalla trasmissione che conduce e porta il suo nome.

Vai via tu

Insomma, un copione classico a ruoli invertiti. Questa volta è stato il deputato, non nuovo a uscite di questo tipo (ma mai a questi livelli) a voler cacciare la conduttrice di un programma in cui è andato ospite. Tutto fuori dalla norma, ma tutto fa brodo nella guerra degli ascolti televisivi.

