Il Monregale calcio svincola il calciatore protagonista di insulti razzisti e sessisti

Nonostante l’abilità dialettica del suo legale – che ha prodotto lo stesso stridio delle unghie su uno specchio -, per Marco Rossi arriva lo svincolo. Il suo club, il Monregale Calcio (squadra che milita nella campionato di Seconda Categoria piemontese), ha deciso di interrompere definitivamente i suoi rapporti con il calciatore che, negli scorsi giorni, si era reso protagonista di un video in cui – per raccontare un incidente stradale – aveva riempito di insulti razzisti e sessisti una donna.

Dopo la diffusione di quel video, i vertici del Monregale Calcio avevano deciso di sospendere il calciatore dalle attività. Poi il tentativo di difesa del suo avvocato che ha parlato di pubblicazione di un video privato (e che tale, secondo lui doveva rimanere). Ma la questione non è tanto la diffusione del filmato, ma quelle assurde parole pronunciate davanti alla telecamera del proprio smartphone.

Monregale calcio svincola il calciatore autore della stories razzista e sessista

«Con riferimento alla deplorevole vicenda che ha visto artefice Marco Rossi, tesserato per la Monregale Calcio scsd, la società – a seguito dell’acquisizione del parere legale menzionato nel comunicato ufficiale societario del 7 luglio scorso, sentiti gli organi di governo della Federazione italiana gioco calcio-Lega nazionale dilettanti, Comitato regionale Piemonte, comunica che il ragazzo verrà inserito nella lista di svincolo di cui all’art. 107 delle norme organizzative interne federali. Pertanto a far data dall’ufficializzazione della lista di svincolo (20 luglio prossimo) Marco Rossi non farà più parte della Monregale Calcio».

La decisione della società piemontese

Il calciatore, dunque, non farà più parte della rosa del Monregale calcio e difficilmente, vista la gravità della vicenda di cui si è reso protagonista, troverà un’altra compagine pronta a inserirlo in gruppo in vista della prossima stagione. Una lezione da imparare per la vita.