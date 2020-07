La storia degli insulti razzisti e sessisti del calciatore per cui la squadra non ha ancora preso provvedimenti

L’antefatto si è verificato nel febbraio del 2020. Il ragazzo, calciatore del Monregale Calcio, ha realizzato alcune Instagram Stories con insulti sessisti e con attacchi razzisti nei confronti di una donna. Frasi irripetibili pronunciate attraverso un social network. L’account Abolizione del suffragio universale ne ha citate alcune.

“Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne*ra”.

L’account su Twitter, che per primo ha denunciato quanto accaduto nel mese di febbraio, aveva avuto delle rassicurazioni dalla squadra, il Monregale Calcio che milita nel campionato di Seconda Categoria. La società aveva assicurato inizialmente che ci sarebbe stato un confronto con il calciatore e che sarebbero stati presi dei provvedimenti. Al momento, però, il calciatore risulta ancora tesserato. Non una bella immagine di sport, viste le parole molto forti che sono state pronunciate dal diretto interessato.

La società, dopo aver rilasciato un comunicato in data 25 giugno in cui prometteva chiarimenti, non ha fatto NULLA, se non oscurare i commenti su Facebook e disabitarli su Instagram.

Il calciatore è ancora regolarmente tesserato.

