In un anno X non ha perso solamente i moderatori, ma anche gli utenti

E venne il giorno in cui tutta la narrazione di Elon Musk sul successo della sua piattaforma si sciolse come neve al sole. Parliamo di cose concrete e numeri reali che smentiscono mesi e mesi di racconti che – alla luce di questi dati – possono rientrare nella categoria del fantastico mondo del fantastico. Infatti, è stata proprio X a ufficializzare due aspetti molto importanti. Il primo riguarda il quasi dimezzamento, nel giro di poco meno di un anno, del team dei moderatori su X. Il secondo, invece, conferma le voci di un crollo del numero degli utenti attivi sul social network. L’unico aspetto ad aumentare è quello delle segnalazioni di contenuti illegali.

Moderatori su X e utenti in calo negli ultimi 12 mesi

Come detto, la conferma è ufficiale e arriva dall’ultimo report di X inviato alla Commissione Europea nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Service Act (DSA). Nel novembre 2023, i moderatori su X erano oltre 2500. Oggi, invece, ce ne sono solamente 1.275. Un dato ricco di paradossi: c’è solo un moderatore italiano (madrelingua). Dunque, tutte le segnalazioni che vengono inviate su post in italiano, vengono “analizzate” da una sola persona (supportata da un altro membro che, però, non ha l’italiano come lingua primaria). Inoltre, nel giro di meno di 12 mesi sono spariti i moderatori in lingua araba ed ebraica.

Ma non c’è solo questo dato. Nel novembre dello scorso anno, gli utenti europei su X erano oltre 126 milioni. Oggi, invece, la piattaforma parla di poco più di 104 milioni. Oltre 22 milioni di persone, residenti nei 27 Stati membri dell’UE, hanno abbandonato il social di Elon Musk negli ultimi 12 mesi. Queste sono verità che l’imprenditore non racconta, più impegnato a fare campagna elettorale per Donald Trump.