Mentre Musk taglia i moderatori, aumentano le segnalazioni di contenuti illegali

C’è tanto da fare e ci sono sempre meno persone che lo fanno. Si può riassumere così il report sulla trasparenza di X, giunto alla sua terza edizione soltanto perché lo impone il DSA, il Digital Services Act che sta operando in maniera sicuramente più organica rispetto alle grandi piattaforme che utilizzano la rete per entrare in contatto con i loro utenti. Se infatti, come abbiamo visto, Elon Musk ha dimezzato – in meno di un anno – i moderatori su X, la stessa cosa non si può dire a proposito delle segnalazioni che arrivano dagli utenti: i tre report (dal 2023 a oggi) hanno dimostrato infatti un netto aumento delle segnalazioni su X.

Aumento segnalazioni su X: riusciranno le risorse di Musk a far fronte a tutte queste richieste?

Veniamo ai dati dell’ultimo report. Dall’inizio di aprile al 30 settembre 2024, le segnalazioni sono 277mila, con una media di 46mila in un mese. Consideriamo che, secondo il primo report, da agosto a ottobre 2023, le segnalazioni raccolte erano in tutto 71mila. Significa che i contenuti disturbanti su X, a causa magari del loro contenuto, sono esponenzialmente aumentati e che anche l’utente è maggiormente consapevole di tutto questo: i suoi alert (il processo di segnalazione dei post è abbastanza intuitivo e può essere alla portata di chiunque sulla piattaforma) sono una sorta di grido di aiuto disperato, affinché il sistema di gestione del social network possa intervenire per rendere l’ecosistema più pulito.

Quando parliamo di contenuti da moderare, ovviamente, ci riferiamo a quelli che sono pura disinformazione, passando per quelli offensivi e per quelli discriminatori. Possono esserci immagini e video falsi oppure immagini e video violenti. Insomma, il campionario è molto vasto. E se X aveva già annunciato una svolta sui contenuti contenenti nudo (dichiarandosi molto più permissivo a questo proposito), ci sembra molto chiaro come Musk stia cercando una soluzione per far scendere – anche nei numeri – i post verso i quali è possibile effettuare le segnalazioni.

Il dato dei 46mila alert in media al mese deve essere poi letto anche con un altro taglio: se si considera, infatti, che il report sulla trasparenza (come vedremo in un altro articolo del nostro monografico di oggi) segnala anche un calo complessivo degli utenti sulla piattaforma, ecco che l’incidenza percentuale degli alert assume un peso diverso. Meno utenti, più segnalazioni, maggiore è il senso di insicurezza di chi naviga sulla piattaforma.