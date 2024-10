Elon Musk ci vuole spiegare i meme con l’AI

L’esempio è molto meno ambizioso dell’obiettivo, ma – probabilmente – è quello che fa capire meglio le potenzialità delle nuove implementazioni di questo strumento basato sull’intelligenza artificiale. Infatti, Grok AI ora è in grado di spiegare i meme alle persone. Basterà inserire all’interno del sistema un’immagine per poi procedere a un’interpretazione da parte dell’intelligenza artificiale. Un enorme passo in avanti in grado di cambiare il paradigma attuale che consentiva, nella maggior parte dei casi, “solamente” di generare un’immagine in base a una serie di comandi.

Ora, invece, avviene il percorso inverso. Si carica un’immagine che l’AI interpreta e spiega. Ovviamente, però, questo strumento è riservato solamente agli utenti abbonati allo strumento di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, l’azienda che fa capo proprio a Elon Musk.

eyes have been granted image understanding now available — Grok (@grok) October 28, 2024

Ma in che modo avviene la spiegazione di quelle immagini che, spesso e volentieri, giocano sul paradosso, sull’ironia e sulla satira?

Grok AI spiega i meme, l’ultima novità sulle immagini

L’esempio è stato pubblicato proprio da Grok su X, chiedendo all’AI di spiegare il significato di un meme che rispetta proprio le caratteristiche del paradosso e dell’ironia.

Un meme che gioca, come detto, sul paradosso e sull’ironia, partendo da una base storica che si va a incrociare con la scoperta scientifica. In questo caso, la scoperta della forza di gravità da parte di Isaac Newton.

Quello dei meme è solo un esempio sulle potenzialità. Spesso e volentieri, soprattutto a livello cinematografico, si è parlato di intelligenza artificiale non in grado di applicare l’ironia all’interno delle trame e delle sceneggiature. Ma ora che un’AI è capace di analizzare un’immagine e comprenderne le sfaccettature, anche ironiche, questo paradigma sembra essere destinato a cambiare.