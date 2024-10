La conferma ufficiale: gli utenti europei sono in fuga da X

Elon Musk lo ha negato in tutti i modi. Anche condividendo dei report realizzati da tool privati che mostravano il continuo download dell’applicazione da parte di milioni e milioni di utenti. Ma il calo utenti su X, almeno per quel che riguarda i territori dell’Unione Europea, è ufficiale. E a dirlo è proprio la piattaforma che ha confermato queste voci all’interno del report sulla trasparenza, obbligatorio ai sensi del Digital Service Act per poter continuare e operare all’interno degli Stati membri. E non parliamo di una riduzione fisiologica, dato che il numero (oltre 22 milioni in meno rispetto al novembre 2023) rappresenta un vero e proprio crollo verticale.

LEGGI ANCHE > X ha solo un moderatore italiano (madrelingua)

Un’altra verità che smentisce le narrazioni di Musk. Perché oltre al quasi dimezzamento dei moderatori sulla piattaforma, negli ultimi 12 mesi si è registrato un calo drastico degli utenti mensilmente attivi su X. Questi, infatti, sono i dati relativi al report presentato nel novembre dello scorso anno.

Poco più di 126 milioni di utenti, suddivisi (in ordine e con modalità sparse) tra i 27 Paesi dell’Unione Europea. Questa era la fotografia ufficiale (il report ai sensi del DSA) che risale a meno di 12 mesi fa.

Calo utenti su X, 22 milioni in meno rispetto al 2023

Qualche mese dopo, con il report presentato ad aprile 2024 alla Commissione Europea, il calo utenti su X è diventato palese a tutti. Si è passati dagli oltre 126 milioni a poco più di 109 milioni.

Un profondo rosso che non si è arrestato neanche nei mesi successivi. Infatti, stando ai dati ufficiali inviati da X alla Commissione Europea nel suo più recente report ai sensi del DSA, la fuga degli utenti è proseguita.

Furbescamente, a differenza dei due precedenti, X non ha inserito nella tabella ufficiale il conteggio totale. Ma la somma è presto fatta: poco meno di 104 milioni di utenti. Parliamo, dunque, di un crollo da oltre 22 milioni (di cui quasi un milione di italiani) nel giro di poco meno di un anno. Con buona pace delle narrazioni di Elon Musk.