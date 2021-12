Helbiz Live sarà la piattaforma di streaming che trasmetterà Miss Italia 2021

Miss Italia in monopattino. Sarà anche questo un aneddoto che ci aiuta a comprendere l’evoluzione dei nostri tempi. Uno dei concorsi che hanno attraversato – nel bene e nel male – il Novecento italiano ha definitivamente perso il contatto con la televisione (che, un tempo, l’aveva fatto conoscere anche al di fuori dai confini nazionali). Già lo scorso anno, Miss Italia aveva sperimentato la strada dello streaming, con una maxi diretta su Facebook e su YouTube che non aveva dato risultati particolarmente esaltanti in termini di numeri. Quest’anno, invece, Miss Italia 2021 sarà trasmessa – il 19 dicembre 2021 – su Helbiz Live, la piattaforma OTT costola dell’azienda Helbiz, l’italo-americana leader nel settore della micromobilità (avete presente i monopattini elettrici in sharing nelle grandi città italiane e non solo? Ecco).

Miss Italia 2021 su Helbiz Live, l’ennesima via dello streaming per il concorso di bellezza

Helbiz Live si è saputa ritagliare uno spazio importante nell’ecosistema mediatico italiano, diventando una delle piattaforme di riferimento per la trasmissione delle partite della Serie B di calcio. Il sodalizio con il concorso di Miss Italia è sempre stato in qualche modo emblematico, dal momento che la conduttrice e testimonial di questo evento sportivo trasmesso su Helbiz Live è stata proprio la ex miss Italia Carolina Stramare. Ora, la piattaforma ospiterà anche la serata finale del concorso di bellezza.

«In Helbiz Live, lavoriamo continuamente per fornire ai nostri clienti i contenuti che preferiscono vedere. Abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto Miss Italia e siamo orgogliosi delle concorrenti di questa stagione, che hanno espresso idee così innovative e stimolanti. Siamo entusiasti di essere la prima emittente digitale esclusiva di Miss Italia, un evento molto seguito e famoso che simboleggia lo stile e la bellezza italiani, e di trasmettere in streaming la notte più importante dell’evento sulla nostra piattaforma» – sono le parole di Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. La finale di miss Italia 2021, nonostante la piattaforma sia normalmente a pagamento, sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti che scaricheranno l’app e creeranno un loro account.